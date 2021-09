Carlos Queiroz é o novo selecionador de futebol do Egito

De acordo com a informação publicada na conta oficial do organismo federativo no Facebook, Carlos Queiroz, de 68 anos, deverá chegar ao Cairo durante o próximo fim de semana.

Carlos Queiroz, antigo selecionador português e campeão mundial sub-20 em 1989 e 1991, também com as seleções lusas daqueles escalões, tinha orientado antes da passagem pela Colômbia, a seleção do Irão, entre 2011 e 2019.