Casa Branca vai eliminar a task force de combate à Covid-19

Foi o vice-presidente norte-americano, Mike Pence, quem fez o anúncio em conferência de imprensa na noite de terça-feira. Pence tem liderado ada Casa Branca nos últimos dois meses e defende agora que“[Esta decisão] é realmente um reflexo do tremendo progresso que temos feito enquanto país”, declarou o vice-presidente.

Em Nova Iorque, que tem sido o epicentro da pandemia, o número de infeções está a diminuir, mas por todos os restantes Estados os casos confirmados não param de crescer.

Outros elementos da Administração Trump referiram ainda que estão a ser feitos planos para que a Casa Branca passe a reunir-se com especialistas numa base mais informal após a extinção da. Além disso,para a Covid-19.Os anúncios foram feitos um dia depois de uma nova estimativa ter sugerido que as mortes por Covid-19 nos EUA, atualmente mais de 70 mil, poderão duplicar até início de agosto, e que o número de infeções pode subir abruptamente conforme continuarem a reabrir os negócios que até agora têm estado parados.

“Iremos apagar a chama”, garante Trump

Questionado sobre por que considera este o momento certo para eliminar a, Donald Trump respondeu que “não podemos manter o país fechado por mais cinco anos”. Em declarações aos jornalistas durante uma visita a uma fábrica de máscaras no Arizona, acrescentou queO presidente reconheceu, porém, que esta ação não significa que a luta contra a Covid-19 tenha terminado. “Não, de todo., garantiu.Trump aproveitou para acrescentar que os democratas querem vê-lo falhar no combate à pandemia. “Eles querem que a nossa situação seja mal sucedida, o que significa mais mortes, mas a nossa situação vai ser bem sucedida”, declarou, citado pela. “Querem que falhemos para que possam vencer as eleições, mas não vão vencer”.O líder assegurou ainda quedepois de aser desmantelada.

“Precisamos de ter um corpo coordenador”

Apesar de alguns dos conselhos que eram dados pela, nomeadamente o de não apressar a reabertura da economia, serem ignorados pelos governadores de vários Estados norte-americanos, e de membros da equipa por vezes contrariarem as afirmações de Donald Trump, o conjunto de especialistas era visto por muitos como um sinal de que a Casa Branca estava a levar a sério o combate à pandemia.“Todos compreendem que aé o elemento que coordena, que planeia as políticas a adotar, que fornece as orientações” à Administração Trump, explicou aoa médica e professora de saúde pública Leana Wen.

A redução da presença da task force da Casa Branca já se fazia sentir há alguns dias, apesar de só agora ter havido um anúncio oficial. No último sábado o painel não se reuniu, ao contrário do que acontecia até então, e cancelou também uma reunião marcada para segunda-feira.





Além disso, Donald Trump tem deixado de associar as suas declarações nas conferências de imprensa sobre a Covid-19 às conclusões da equipa de especialistas, cuja presença nessas conferências também tem sido escassa.







Nos Estados Unidos há já mais 1,2 milhões de casos de infeção confirmados, dos quais 71 mil resultaram em morte. Mais de 193 mil pessoas conseguiram recuperar da doença.