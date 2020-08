Casos de Covid-19 na Índia sobem para quase três milhões com propagação no sul

O Ministério da Saúde da Índia reportou hoje 69.878 novos casos, elevando o total para 2.975.701. Globalmente, a Índia tem revelado o maior aumento diário de casos de covid-19 durante 18 dias consecutivos.

Cerca de 2,2 milhões de pessoas recuperaram da doença na Índia desde que o primeiro caso foi diagnosticado em finais de janeiro.

A Índia tem o terceiro maior número de casos a seguir aos Estados Unidos e ao Brasil, e as suas 55.794 mortes dão-lhe o quarto maior número de mortes do mundo.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), disse na sexta-feira que o objetivo é acabar com a pandemia num período temporal de dois anos a contar a partir do momento em que o vírus foi detetado em Wuhan, China, no final do ano passado.