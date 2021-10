Casos reais mostram que proteção imunitária da vacina da Pfizer diminui em poucos meses

"Seis meses após a administração da segunda dose da vacina BNT162b2 [vacina da Pfizer e BioNTech], a resposta humoral diminuiu substancialmente, especialmente entre os homens, entre pessoas com 65 anos de idade ou mais e entre pessoas com imunossupressão", lê-se no estudo israelita e publicado no

Para a realização deste estudo foram avaliados 4.800 profissionais de saúde, em Israel, e os resultados revelaram que os níveis de anticorpos produzidos pela vacina diminuiram rapidamente.



"Conduzimos este estudo prospectivo envolvendo profissionais de saúde do Sheba Medical Center, um grande centro médico terciário em Israel", clarificou o autor, Gili Regev-Yochay.



Embora a vacina da Pfizer induza, inicialmente, a elevada resposta imunitária e produza "anticorpos neutralizantes 7 a 14 dias após a administração da segunda dose", esta investigação concluiu que "níveis mais baixos de anticorpos se desenvolvem em idosos, homens e pessoas com uma condição imunossuprimida, o que sugere que os anticorpos nesses grupos podem diminuir mais cedo do que noutros grupos de pessoas".



A diminuição dos níveis de anticorpos neutralizantes "foi observada a partir do pico (entre os 21 e os 40 dias após a vacinação).



"Estudos publicados sobre muitas vacinas, como a vacina contra o sarampo, por exemplo, mostraram uma pequena redução anual de cinco a dez por cento dos níveis de anticorpos neutralizantes", continuam os especialistas. "Descobrimos que há uma diminuição significativa e rápida na resposta humoral da vacina BNT162b2, meses após a vacinação".



Os autores descobriram ainda que a imunidade em pessoas vacinadas após terem sido infetadas pelo Sars-CoV-2 é mais duradoura, sendo mesmo mais elevada em pessoas que recuperaram da Covid-19 e foram imunizadas.



"Em geral, os dados do nosso estudo e de outros mostram que a resposta humoral a longo prazo e a eficácia da vacina em pessoas anteriormente infetadas foram superiores às das pessoas que apenas receberam duas doses da vacina", constatam.





"Vários estudos sobre a durabilidade da resposta humoral em pessoas que recuperaram da infeção por SARS-CoV-2 mostraram que os níveis de anticorpos neutralizantes diminuem apenas modestamente num período de 8 a 10 meses após a infeção".

Proteção contra internamentos, doença grave e morte mantém-se