CD Tondela - Moreirense FC, I Liga em direto

O Tondela venceu esta noite o Moreirense, por 2-1, em jogo em atraso da 13.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, decidido por um golo aos 90+11 minutos. Rafael Martins, aos 22 minutos, colocou o Moreirense em vantagem, mas Daniel dos Anjos empatou aos 63, de grande penalidade, e Manu Hernando (90+11) deu a vitória ao Moreirense, que vinha de quatro derrotas consecuvias no campeonato. Com este triunfo, o Tondela subiu ao 13.º lugar, ccom 15 pontos, enquanto o Moreirense é 16.º, em lugar de 'play-off' de manutenção, com 12.

Veja o resumo da partida.