Centro 2020 ajuda setor social com dois milhões de euros

A iniciativa avança "no âmbito das medidas de apoio ao reforço de emergência de equipamentos sociais e de saúde", sendo direcionada a entidades "particularmente expostas aos efeitos de sobrecarga de trabalho originados por esta pandemia", informa em comunicado a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), liderada por Isabel Damasceno, antiga presidente da Câmara de Leiria.

"Trata-se de uma medida, de caráter extraordinário e temporário, de reforço de recursos humanos em instituições que desenvolvem atividade na área social e da saúde, nomeadamente serviços de saúde, hospitais, estruturas residenciais ou serviços de apoio domiciliário para pessoas idosas e pessoas com deficiência ou incapacidade", adianta.

A verba disponibilizada destina-se a apoiar a "contratação de desempregados, trabalhadores com contrato de trabalho suspenso ou horário de trabalho reduzido ou com contratos de trabalho a tempo parcial, bem como estudantes, designadamente do ensino superior, e formandos, preferencialmente de áreas relacionadas com os projetos", segundo a CCDRC.

"Estes apoios são operacionalizados através do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), introduzindo um regime extraordinário de majoração das bolsas mensais dos `Contrato emprego-inserção (CEI)` e `Contrato emprego-inserção+ (CEI+)` em projetos realizados nestas instituições", explica.

Portugal contabiliza 948 mortos associados à covid-19 em 24.322 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia divulgado hoje.

Relativamente ao dia anterior, há mais 20 mortos (+2,2%) e mais 295 casos de infeção (+1,2%).

Das pessoas infetadas, 936 estão hospitalizadas, das quais 172 em unidades de cuidados intensivos, e o número de casos recuperados passou de 1.357 para 1.389.