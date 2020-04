Centro Clínico da GNR

Foto: Paula Véran /Antena 1

É no Centro Clinico da Guarda Nacional Republicana, em Lisboa, que são avaliados os casos suspeitos dos militares com Covid-19. Os testes de diagnóstico são feitos em casa dos próprios militares. Os resultados são conhecidos em 24 horas. Nos quase 23 mil militares da guarda, 36 casos deram positivo, apenas um está nos cuidados intensivos. Os outros recuperam em casa. No Centro Clínico da GNR é preciso também gerir o stress dos militares que estão no terreno junto das populações. Medos, dúvidas, sentimento extremo de isolamento, as emoções estão à flor da pele. Há que gerir a ansiedade e manter a saúde mental dos militares da Guarda Nacional Republicana. Reportagem de Paula Véran