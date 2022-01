Centro europeu não exclui aparecimento de novas variantes de fuga imunitária

O Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) não exclui o aparecimento de novas variantes do SARS-CoV-2 com características de fuga imunitária que causem doença mais grave do que a Ómicron, atualmente dominante na Europa.