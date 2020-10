Centro Hospitalar de São João anunciou a entrada num nível mais grave do plano de contingência

A decisão implica suspender parte das cirurgias programadas, para libertar recursos para o tratamento de doentes com o novo coronavírus. O diretor do serviço de Medicina Intensiva do Hospital de São João, assume que o número de internamentos está a aumentar. Comparando com a primeira onda, registada na Primavera, José Artur Paiva diz que agora existem mais pessoas jovens a chegar às unidades de saúde.