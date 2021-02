Centro Hospitalar do Oeste com internamento ocupado a 100%

"O internamento está com lotação máxima desde o fim de semana e já transferimos seis doentes desde o início desta semana", afirmou Elsa Baião à agência Lusa.

Questionada sobre se o número de camas do internamento dedicado à covid-19 vai voltar a aumentar nos hospitais de Torres Vedras e de Caldas da Rainha, a presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar do Oeste (CHO) respondeu que, "nesta fase é muito difícil, porque também as camas de internamento para doentes não-covid estão ocupadas a 90%".

O CHO não possui unidade de cuidados intensivos, o que obriga também a transferir doentes mais críticos para outras unidades.

Nos últimos meses, a capacidade de internamento para doentes covid-19 tem vindo a aumentar, tendo atingido as 142 camas (80 em Torres Vedras e 62 nas Caldas da Rainha), o que representa 59% de todo o internamento nas duas unidades.

O aumento da área de internamento para doentes covid-19 nos dois hospitais só foi possível porque "há menos doentes não-covid do que noutros períodos", disse Elsa Baião.

"A maioria são camas cirúrgicas e, como não há cirurgias, os doentes ocupam menos camas", explicou.

Segundo a responsável, dos 1.715 trabalhadores do CHO, existem 60 infetados e 42 em isolamento por terem tido contactos de risco com casos positivos e os restantes por outros motivos.

Uma vez que as consultas e as cirurgias programadas estão suspensas, também os profissionais afetos a esses serviços têm sido "deslocados e as equipas ajustadas de acordo com as necessidades", justificou.

O CHO apelou para que os cidadãos se dirijam de preferência aos centros de saúde da região de modo a que os hospitais respondam apenas a casos de doença aguda.

Devido à falta de profissionais de saúde, o CHO ainda não conseguiu abrir uma enfermaria para doentes não-covid no hospital de Peniche.

O Centro Hospitalar do Oeste integra os hospitais de Caldas da Rainha, Torres Vedras e Peniche, tendo uma área de influência constituída pelas populações dos concelhos de Caldas da Rainha, Óbidos, Peniche, Bombarral, Torres Vedras, Cadaval e Lourinhã e de parte dos concelhos de Alcobaça e de Mafra. Estes concelhos dividem-se entre os distritos de Lisboa e Leiria.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.253.813 mortos resultantes de mais de 103,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 13.257 pessoas dos 740.944 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.