CGTP considera indispensável garantir rendimentos de quem tem de ficar com filhos em casa

Foto: Reuters

Com a suspensão do ensino presencial, muitos pais vão ser obrigados a ficar em casa a tomar conta dos filhos. Para a secretária-geral da CGTP, é indispensável garantir os rendimentos destes trabalhadores. Isabel Camarinha diz à Antena 1 que não se pode repetir a situação do confinamento de março e abril do ano passado.