Chega considera que Portugal continua "à deriva"

“Estivemos os meses do verão à espera que o Governo tomasse alguma atitude. Sabíamos que vinha uma segunda vaga. E o que é que o Governo fez nesses meses? Aproveitou para ir de férias”, criticou Nuno Afonso à saída da reunião do Infarmed.



O vice-presidente do Chega considera que o cenário atual se deve, em parte, “à incompetência do Governo, mas também à cegueira ideológica que não permite que haja uma negociação com o sistema privado de forma a que todos os portugueses tenham acesso ao que necessitam”.