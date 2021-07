China deteta cinco casos por contágio local

Todos os casos locais detetados na província de Yunnan ocorreram na cidade de Ruili, na fronteira com Myanmar (antiga Birmânia).

Os restantes 26 casos foram diagnosticados em viajantes oriundos do exterior, nos municípios de Pequim (norte) e Xangai (leste) e nas províncias de Guangdong (sudeste), Yunnan (sul), Shaanxi (centro), Mongólia Interior (norte), Zhejiang (leste), Fujian (sudeste), Henan (centro) e Gansu (noroeste).

A Comissão Nacional de Saúde detalhou que 15 pacientes receberam alta após superarem com sucesso a doença.

O número total de infetados ativos na China continental fixou-se assim em 565, entre os quais 13 em estado grave.

Desde o início da pandemia, a China registou, segundo os dados oficiais, 92.277 casos e 4.636 mortos.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.086.242 mortos em todo o mundo, entre mais de 189,9 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse.

Em Portugal, desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 17.207 pessoas e foram registados 930.685 casos de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.