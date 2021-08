China regista 96 casos nas últimas 24 horas

Dos casos locais, 38 foram detetados na província oriental de Jiangsu, que assistiu a um ressurgimento da doença nos últimos dias.

Os restantes foram encontrados nas províncias de Henan, Yunnan, Hubei e Hunan.

Nos últimos dias, as autoridades chinesas aplicaram confinamentos seletivos e restrições de viagem para travar o surto, um dos piores desde o início da pandemia.

O número total de casos ativos na China continental é de 1.507.

A pandemia de covid-19 fez pelo menos 4.268.017 mortos em todo o mundo, entre mais de 200,8 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, desde que a OMS detetou a doença na China em finais de dezembro de 2019, segundo o último balanço da France-Presse com base em dados oficiais.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.