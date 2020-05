Ciência. Descodificar e descomplicar o mundo para se poder viver melhor

Mas o que é a Ciência? Segundo Alexandre Quintanilha, físico português e antigo professor no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, "a ciência tem como primeiro objectivo desvendar o desconhecido. Mas, enquanto que para muitos o desconhecido estimula a curiosidade e o fascínio, para outros esse mesmo desconhecido pode assustar e intimidar."





E a ciência não é apenas a investigação que nos habituamos a ver. Tudo é ciência e é tão diversa que ocupa espaços desde o simples risco a carvão à música rock, da simples roldana num poço ao robô mais avançado ou mesmo do acender de um fosforo à combustão nuclear de uma nave espacial





Para chegar aí existiram e existem riscos. "Por um lado, o risco pode ser estimulante e atraente, mas também pode ter um preço, e esse preço pode ser alto", refere o professor Quintanilha. "Não nos devemos esquecer, no entanto, que na maior parte dos casos o fascínio ou o medo estão mais associados às aplicações do conhecimento, do que ao conhecimento em si.





A literatura está cheia de representações em que a ciência e as suas aplicações tecnológicas ou são usadas para resolver problemas ou cria ela própria problemas novos."





E precisamente quando a palavra "risco" se torna real, surgem aqueles cientistas que, dominando esse risco, constroem maravilhas facilitando em muito a forma como vivemos.





Um dia dedicado aos construtores da Ciência.

O dia de hoje, 16 de Maio, é Dia Nacional dos Cientistas. Dia em que o Pavilhão do Conhecimento - Ciência Viva quer que todos estejam ligados ao que se faz de melhor neste campo de estudo.





O Festival de Ciência Online vai estar três horas ininterruptas em emissão online onde se vai falar com cientistas, de ciência e da ciência que produzem.





Um festival onde as letras e notas musicais nos contam como a humanidade chegou até este ponto da evolução.







Rosália Vargas, diretora do Pavilhão do Conhecimento - Ciência Viva refere que este evento estava preparado para ser realizado em moldes diferentes, com a presença de pessoas, mas a pandemia do novo coronavírus veio alterar todo o festival.





Apesar do contratempo era impensável anular este Festival, que homenageia os cientistas, até porque "a ciência está na ordem do dia", explica Rosália Vargas.







E que melhor o momento para falar sobre a pandemia que vivemos e como pode a ciência ajudar a compreender, prever e controlar os efeitos desta crise pandémica provocada pelo SARS-CoV-2. E os que melhor podem dar é a resposta são os cientistas.







"As pessoas estão muito atentas a tudo o que diz respeito à ciência. (…) Esta pandemia do Covid-19 esta (também ela) a colocar as pessoas atentas ao conhecimento e à ciência."

Dia nacional dos Cientistas. Três horas para ouvir, conhecer e dar a conhecer



O Dia Nacional dos Cientistas foi instituído em 2016 por Resolução da Assembleia da República, com o objetivo de celebrar e reconhecer a contribuição histórica, relevante e inovadora da comunidade científica para o avanço do conhecimento e, assim, para o progresso e o bem-estar da sociedade.





O dia 16 de maio - data do nascimento de José Mariano Gago - foi escolhido para homenagear o seu legado, celebrando o Festival de Ciência Online as conquistas da comunidade científica e assinala a homenagem ao legado deste professor e amante da ciência.





Neste sentido o Pavilhão do Conhecimento no Dia Nacional dos Cientistas vai fornecer ao longo da emissão online novidades das mais recentes descobertas da ciência, conhecer os rostos de quem a faz, participar em conversas com investigadores e explorar várias actividades e desafios.







Vão passar também por este palco virtual pessoas que inicialmente não olhamos como cientistas, mas também elas fazem parte deste leque de construção da sociedade e da ciência.





Testemunhos únicos que vão desde a biologia com o professor José Matos, à física com Alexandre Quintanilha, passando pelas artes literárias com José Luís Peixoto, pelo jornalismo e literatura com Patrícia Reis ou mesmo Sérgio Godinho, com suas músicas irreverentes e de intervenção.







Mas a ciência não se esgota aqui.

Investigação, exploração, artes, música, espaço, muitas são as formas de produzir ciência. E para a produzir é necessário três factores: "Informar, inspirar, cativar". Elementos que são as palavras chave para o Festival de Ciência Online.

Um Festival que celebra a ciência e os cientistas como motores para o progresso social assente na curiosidade, na criatividade, no pensamento crítico e no envolvimento de todos os cidadãos.





Rosália Vargas, diretora do Pavilhão do Conhecimento - Ciência Viva, em conversa com a RTP afirma que a ciência vai precisar sempre destes três factores, "porque a ciência faz-se todos os dias. É feita e refeita, em parcerias onde a inovação é a palavra de ordem", em que a inspiração será sempre fundamental à descoberta de um novo mundo.

Além dos já mencionados, o cartaz conta ainda com o astronauta da ESA Andreas Mogensen, a astrobióloga Zita Martins, o botânico Jorge Paiva, o cientista polar José Xavier, a Presidente da Agência Espacial Portuguesa Chiara Manfletti, o físico e Prémio Nobel da Paz Mohan Munasinghe, a engenheira de Materiais Elvira Fortunato, o patologista Sobrinho Simões, a socióloga Luísa Schmidt, o economista Ricardo Paes Mamede, o Presidente da Comissão Parlamentar de Educação e Ciência Alexandre Quintanilha, a bióloga Maria Mota e o virologista Pedro Simas entre muitos outros convidados.



Ligações diretas ao mundo e aos centro Ciência Viva em Portugal





Os 21 Centros Ciência Viva espalhados pelo país também vão participar neste Festival de Ciência Online com um conjunto de experiências científicas no formato de demonstrações e shows de ciência que as famílias poderão replicar em casa.





O público poderá ainda testar os seus conhecimentos e ganhar entradas para os Centros Ciência Viva respondendo em directo a perguntas sobre ciência.





Esta é a homenagem da Ciência Viva ao trabalho dos investigadores, que através das suas conquistas possibilitam avanços imprescindíveis para melhorar a qualidade de vida das populações em áreas como a saúde, a educação, o ambiente ou a tecnologia.





"O desafio do desenvolvimento científico atinge o país inteiro e põe em jogo mecanismos que atravessam a sociedade. Sem cultura científica mínima são escassas as oportunidades de cidadania autêntica, de construir ou participar nas escolhas de sociedade [...]" - José Mariano Gago







O Festival de Ciência Online é uma organização da Ciência Viva e da Rede Nacional de Centros Ciência Viva, com o apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.