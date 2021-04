Cimeira Ibero-Americana. Países exigem reforma na saúde e apelam à união contra a pandemia

António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa estão entre os poucos chefes de Estado e de Governo que participam fisicamente neste encontro de 22 países na XXVII Cimeira Ibero-Americana. Os restantes chefes de Estado dos países latino-americanos participam nos trabalhos da cimeira por videoconferência devido à pandemia.Em conversa com a Secretária-Geral Ibero-Americana, Rebeca Grynspan, num dos eventos prévios à cimeira,Os chefes de Estado e de Governo propuseram uma série de princípios para avançar na reforma do sistema de saúde global alinhados com a Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável, nomeadamente a promoção da abordagem "uma só saúde", que vincula a saúde dos seres humanos, dos animais e do nosso planeta, e o apoio aos sistemas de saúde de todo o mundo e a aliança de todos os atores relevantes, incluindo a sociedade civil e o setor privado.Os líderes destes cinco países apelaram ainda à solidariedade e à união global contra a pandemia da Covid-19, nomeadamente em relação às vacinas, para que se consiga uma distribuição mais eficaz e equitativa.

“Não são admissíveis guerras comerciais”

O líder do executivo português defendeu a "importância de se criarem cadeias de valor global de produção", criticando, em contraponto, "a tentação de se fechar fronteiras para se proibir exportações"."A União Europeia é uma das regiões que nunca interrompeu a exportação de vacinas e grande parte (senão mesmo a totalidade) das vacinas disponíveis na Covax (cooperação mundial) foram produzidas aqui na Europa", apontou o primeiro-ministro, país que detém até junho a presidência do Conselho da União Europeia.Neste ponto, António Costa sustentou que os Estados Unidos e o Reino Unido, entre outros, devem seguir este exemplo, fornecendo vacinas à Covax.”, afirmou Costa. “Por isso temos de ter também um organismo internacional comum de reconhecimento da segurança das vacinas e que possam ter uma licença global”, acrescentou.

Marcelo evoca exemplo português para defender união

A experiência portuguesa no plano político no combate à Covid-19, ao longo do último ano, foi tema central da intervenção de Marcelo Rebelo de Sousa neste Fórum Empresarial Ibero-Americano.O Presidente da República sublinhou que, acima de tudo, é preciso haver consenso político, observando que em Portugal, “mais de 80 por cento dos deputados dos partidos do parlamento aceitaram ao longo de mais de um ano o estado de emergência, os confinamentos e os desconfinamentos”., disse o chefe de Estado português.Marcelo deu ainda como exemplo as reuniões do Infarmed, destacando que em Portugal, “todos os 15 dias, houve reuniões entre epidemiologista, sanitaristas, Presidente da República, presidente da Assembleia da República, primeiro-ministro, Governo, líderes de todos os partidos parlamentares para discutir e para projetar o futuro face à crise pandémica”.O Presidente da República apelou, de seguida, à solidariedade, salientando que a questão do combate à pandemia “é de todos”., defendeu o chefe de Estado.Marcelo sublinhou, porém, que a solidariedade entre todos só se consegue com medidas concretas e considerou essencial que se comece a "preparar a recuperação e a reconstrução económica e social"."É preciso levar mais longe a solidariedade no mundo Ibero-Americano. A proposta espanhola e argentina para a cimeira é importante, porque passa pelo FMI.", advogou o Presidente da República.Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa marcaram ainda presença num encontro com a comunidade portuguesa em Andorra.

A XXVII Cimeira, que inicialmente estava calendarizada para 2020, mas foi adiada devido à crise sanitária, tem como lema “Inovação para o desenvolvimento sustentável – Objetivo 2030. Ibero-Americana face ao desafio do coronavírus”.