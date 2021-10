Cinemas reabrem hoje em Mumbai após 18 meses

Os cinemas abriram com metade da sua capacidade, seguindo as diretrizes divulgadas no mês passado, enfrentando dificuldades para atrair novamente o público e, na sua maioria, relançaram sucessos anteriores.

Muitos espetáculos estavam a ser exibidos com pouco público, mostrou o portal de ingressos BookMyShow.

Para minimizar o perigo do vírus, apenas aqueles com certificados de vacinação da covid-19 ou com um "estatuto seguro" no aplicativo de saúde do Estado indiano terão permissão para entrar nos cinemas.

Máscaras e verificações de temperatura são obrigatórias e nenhum alimento ou bebida será permitido no interior.

Os cinemas de outras partes do país já estão abertos para a exibição de espetáculos.

A cidade de Mumbai foi uma das mais afetadas pela pandemia no país e foi reaberta gradualmente após um declínio nos casos e mortes devido à covid-19.

Os cinemas em Mumbai, no entanto, estão entre os últimos locais públicos a reabrir - um movimento simbólico na capital financeira do país, também conhecida pela sua indústria cinematográfica de `Bollywood`.

Todos os anos, a indústria de 2,8 mil milhões de dólares produz mais de 2.000 filmes. O sucesso de `Bollywood` ao longo dos anos incorporou o cinema na cultura contemporânea da Índia e é uma parte importante da economia.

As restrições impostas às salas de cinema para evitar a disseminação do SARS-CoV-2 prejudicaram as empresas, mas espera-se que a indústria recupere e os cineastas indianos planeiam grandes lançamentos antes do Diwali, o festival hindu das luzes, quando as vendas atingem o pico e o público se aglomera nos cinemas.

O retorno aos cinemas em Mumbai ocorre um dia depois de a Índia comemorar a administração de mil milhões de doses da vacina contra a covid-19. Cerca de metade dos quase 1,4 mil milhões de indianos receberam pelo menos uma dose, enquanto cerca de 20% estão totalmente imunizados, de acordo com Our World in Data.

A Índia testemunhou um grande aumento do novo coronavírus no início deste ano, mas a vida voltou ao normal. Os mercados fervilham de atividade, os turistas estrangeiros são permitidos novamente e o país prepara-se para celebrar o Diwali.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, disse hoje que a campanha de vacinação da Índia é um exemplo do que pode ser alcançado se os cidadãos e o Governo unirem-se com um objetivo comum.

"Administrar mil milhões de doses não é uma mera cifra, mas um reflexo da determinação do país. A Índia criou um novo capítulo na sua história. O mundo agora vai levar a Índia mais a sério, depois deste marco", disse Modi num discurso que foi transmitido ao vivo pela televisão em todo o país.

Modi também exortou as pessoas a comprar produtos feitos na Índia para impulsionar a economia, que deve lucrar com as compras da temporada de festivais.

"Existem alguns entre nós que só confiam em marcas estrangeiras, mesmo para as necessidades diárias. O sucesso das vacinas `Made in India` é uma mudança de paradigma", disse Modi.

A covid-19 provocou pelo menos 4.919.395 mortes em todo o mundo, entre mais de 241,95 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.