Com a seca "reduz-se produção mas compensa-se com a qualidade" de vinhos da Região do Tejo

Mas há uma região que sofre menos com a falta de água. Na Região do Tejo, a colheita é afetada, mas tendo em conta a proximidade do rio um ano seco pode reduzir a quantidade de uvas produzida, mas a qualidade que se obtém fica compensada.

Os produtores sentem-se aqui com alguma sorte em anos de seca apesar de no resto do país se viver outra realidade. Vamos conhecer mais em concreto a Adega Cooperativa de Almeirim na Região ​Vitivinícola do Tejo, que tem a casta Fernão Pires como a mais plantada na produção dos seus vinhos.