Concentração "pela liberdade" em Évora recebe Chega com "Grândola Vila Morena"

Com a Praça do Giraldo, em Évora, dividida por barreiras antimotim, os participantes da concentração "pela liberdade" receberam hoje os apoiantes do Chega ao som de "Grândola Vila Morena" e empunhando cravos vermelhos de papel.