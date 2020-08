Concessionários de praia cortam contratações para metade

Os restaurantes e bares de praia têm registado menos receitas, também devido à proibição das tradicionais festas de Verão, por exemplo, no momento do pôr-do-sol.Quanto ao Algarve, o presidente da Federação Portuguesa de Concessionários de Praia diz que, apesar de tudo, a situação tem estado acima das expectativas.O balanço feito pelos concessionários de praia no dia em que Marcelo Rebelo de Sousa regressa ao Algarve, com um jantar de trabalho, em Portimão, com autarcas do sul do país.