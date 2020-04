Confederação Nacional da Agricultura defende reabertura de mercados locais

Foto: Ana Gonçalves - Antena 1

Em entrevista à Antena 1, João Dinis, dirigente da Confederação Nacional da Agricultura, defendeu a reabertura dos mercados locais, com os devidos cuidados em contexto pandémico e alertou para os perigos da dependência de Portugal em relação ao exterior, nomeadamente de cereais, farinhas e até carne, produtos que podem vir a faltar em caso de interrupção dos circuitos de distribuição internacional.