Confiança empresarial na Alemanha "cai drasticamente" em abril para mínimos (Ifo)

Segundo o instituto alemão Ifo, o sentimento das empresas é catastrófico e estas nunca estiveram tão pessimistas em relação aos meses vindouros.

"A crise da covid-19 está a atingir a economia alemã com a fúria total", adianta o Ifo.

No setor da indústria transformadora, o índice de clima de negócios caiu para o valor mais baixo desde março de 2009 e a situação dos negócios das empresas industriais piorou drasticamente.

As expectativas são marcadas por extremo pessimismo, tendo o indicador das mesmas caído para um mínimo histórico, e a procura de produtos industriais entrou em colapso.

No setor dos serviços, o indicador de clima de negócios caiu para um mínimo de sempre, já que os prestadores de serviços nunca tinham chegado a uma avaliação tão má da sua situação atual.

O pessimismo das expectativas dos prestadores de serviços também não tem precedentes, adianta o Ifo.

No comércio, o índice de clima de negócios continuou em queda, com as expectativas a recuarem para um nível abaixo do atingido em março.

No setor da construção, o índice nunca caiu tão abruptamente como em abril, bem como o indicador da situação atual e as expectativas.

No entanto, a maioria das empresas de construção ainda está satisfeita com a situação atual.