Consultas presenciais diminuíram 38% em 2020

São números reveladores do impacto que a pandemia de covid-19 está a ter no diagnóstico e tratamento das outras doenças. Durante o ano passado, foram realizadas menos 11 milhões e quatrocentas mil consultas presenciais nos centros de saúde. Trata-se de uma redução de 38%, em comparação com o ano anterior.