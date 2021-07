Contágios em Espanha sobem para 644 casos por cada 100.000 habitantes

Segundo números divulgados hoje pelo Ministério da Saúde de Espanha, os últimos contágios elevam para 4.219.723 o número total de infetados no país desde o início da pandemia, havendo agora um total de 81.166 óbitos causados pela doença.

O nível relativo de contágios teve uma subida de 22 unidades, o mesmo do dia anterior, tendo a incidência acumulada passado dos 622 casos (terça-feira) para 644 (hoje) diagnosticados por cada 100.000 habitantes nas últimas duas semanas.

As comunidades autónomas espanholas com os níveis mais elevados são a Catalunha (1.240), Navarra (926), Castela e Leão (916), Aragão (825), Baleares (692), Astúrias (682) e Cantábria (618).

A faixa etária entre os 20 a 29 anos continua a ser a que tem a incidência acumulada mais elevada, tendo hoje subido para 1.867 pessoas infetadas por cada 100.000 habitantes, nos últimos 14 dias (1.838 na terça-feira).

O segundo grupo mais atingido é o dos jovens de idades entre 12 e 19 anos, faixa em que se registam 1.561 casos por cada 100.000 pessoas nos últimos 14 dias (1.526).

Nas últimas 24 horas, deram entrada nos hospitais de todo o país 1.399 pessoas com a doença, havendo 7.255 pessoas hospitalizadas, o que corresponde a 6,07% das camas, sendo que 1.180 pacientes estão em unidades de cuidados intensivos, ocupando 12,92% das camas desses serviços.

De acordo com os dados oficiais divulgados hoje, há 24,7 milhões de pessoas completamente vacinadas contra a covid-19 (52,1% da população total), e 29,9 milhões têm pelo menos uma das doses (63,1%), em cerca de 47,4 milhões de habitantes que tem o país.

O governo regional da Galiza (fronteira norte de Portugal) anunciou hoje que pretende limitar a partir deste sábado as reuniões em contexto privado a seis pessoas dentro de casa e 10 fora, ou um máximo de dois agregados familiares, devido à situação epidemiológica.

Em termos gerais, os ajuntamentos de pessoas na rua serão também proibidos entre as 03:00 e as 06:00 da manhã e será exigido um teste covid-19 negativo ou um certificado de vacinação para entrar nos restaurantes e similares em 36 municípios que estão no nível máximo ou elevado de incidência acumulada.

Estas medidas têm ainda de ser aprovadas pelo Supremo Tribunal da Galiza antes de entrarem em vigor.

A Comunidade Valenciana (a leste do país, junto ao Mediterrâneo) também pediu aos tribunais que alargassem o atual recolher obrigatório, das 01:00 às 06:00, para mais 43 localidades, subindo para 77 o número de centros urbanos afetadas pela medida.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.119.920 mortos em todo o mundo, entre mais de 191,3 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.