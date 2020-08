Coreia do Sul alarga restrições a todo o país

A decisão de aplicar restrições a nível nacional foi anunciada pelo ministro da Saúde, Park Neung-hoo, defendendo que o país se encontra num "ponto crítico" na propagação da covid-19.

As restrições, que correspondem ao nível 2 de uma escala de 3, incluem o encerramento de espaços públicos e estádios desportivos e a redução do número de alunos até um terço do total.

Além disso, o executivo ordenou também o encerramento de cafés e salas de `karaoke` e o cancelamento dos serviços religiosos dominicais.

As reuniões em espaços fechados com mais de 50 pessoas e com mais de uma centena em espaços ao ar livre também passam a estar proibidas a nível nacional.

Estas medidas, impostas no ínicio da pandemia em todo o país, seriam mais tarde progressivamente abandonadas, tendo sido novamente instauradas em meados deste mês na capital e arredores, por causa de novos surtos da doença.

As autoridades sul-coreanas informaram hoje que nas últimas 24 horas contabilizaram 332 novos casos de coronavírus, o pior balanço diário desde 8 de março, elevando para 17.002 o total de contágios desde o início da pandemia, que resultaram em 309 mortes.

De acordo com a agência noticiosa local Yonhap, citada pela agência de notícias espanhola Efe, as 17 maiores cidades do país diagnosticaram pelo menos um caso pela primeira vez desde que o governo de Seul registou a primeira infeção, em 20 de janeiro.