Coreia do Sul regista máximo diário de casos desde o início da pandemia

Só Seul também registou um novo recorde histórico com 903 novas infeções detetadas na sua área municipal.

Estes números chegam depois de quarta-feira que marcou o fim de um período de férias de cinco dias para "Chuseok", o festival da colheita, uma celebração familiar que envolve milhões de viagens no interior do país.

Embora a Coreia do Sul seja um dos países que melhor tem controlado a pandemia (um total de 2.434 mortos e cerca de 267.000 infetados), o ritmo lento da vacinação devido à escassez da oferta global e à irrupção da variante delta significou que o país tem vindo a registar mais de 1.000 casos por dia durante mais de 80 dias.

Atualmente, 72,3 % da população tem uma dose e 44% tem o regime completo, embora o governo espere que este último valor exceda 70% até ao final de Outubro.

Na próxima segunda-feira, as autoridades sanitárias tencionam anunciar o seu plano de começar a vacinar as crianças entre os 12 e 17 anos de idade e as mulheres grávidas no último trimestre do ano.