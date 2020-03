Coronavírus. Xi Jinping visita Wuhan pela primeira vez

Come on, Xi Jinping inspects Huoshenshan hospital via TV! While wearing a mask! pic.twitter.com/1KCuC9ol7k — Victor Shih (@vshih2) March 10, 2020

Xi Jinping desembarcou esta terça-feira em Wuhan para reunir com moradores, médicos, doentes e políticos locais.De acordo com a agência de notícias Xinhuan, ao desembarcar, Jinping foi para o Hospital Huoshenshan – uma das instalações construídas em resposta ao surto.A propagação da doença provocou um forte descontentamento da população na China, principalmente depois de várias acusações que indicavam que as autoridades ocultaram informações importantes, tendo facilitado a propagação do vírus., explicou o professor da Universidade chinesa de Renmin, Zhang Ming.Ming considera que a vista de Jinping é uma forma de mostrar aos cidadãos que “o pior já passou”, declarando “uma vitória contra o novo coronavírus”., afirma Carl Minzer, professor de Direito, citado pelo jornal britânicoAs fotografias da visita do líder chinês mostram Jinping a conversar com os médicos e com os doentes, através de uma sala de conferências.O novo coronavirus surgiu em dezembro do ano passado, em Wuhan. Mais de 110 mil pessoas já foram infetadas por todo o mundo.