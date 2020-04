Corte de fundos à OMS. Decisão de Trump sob fogo cruzado de todos os quadrantes

O argumento de Donald Trump assenta na ideia de que a Organização Mundial da Saúde (OMS) “falhou nos seus deveres básicos e deve por isso ser responsabilizada”. Fiel à sua própria cartilha, perante o escalar dos números negros do novo coronavírus entre os americanos, o presidente procurou num elemento externo à Administração o responsável a quem pudesse atribuir a responsabilidade pelo descarrilar da situação nas últimas semanas.





Trump acusa a OMS de ter sido um aliado da “desinformação chinesa” – país onde começou a cadeia de transmissão do novo coronavírus –, o que, na sua opinião, terá levado a uma mais ampla expansão da doença, justificando desta forma o corte para os cofres da organização daquele que era o seu maior doador – em 2019 os Estados Unidos contribuíram com 400 milhões de dólares, cerca de 15% do orçamento total da OMS.





“Se a OMS tivesse enviado especialistas à China para avaliar a situação no terreno, e denunciar a falta de transparência da China, a pandemia teria sido contida na fonte com muito poucas mortes”, afirmou Donald Trump, contradizendo uma apreciação inicial da estratégia de Pequim, em finais de Janeiro, quando elogiou as autoridades chinesas pelos esforços para circunscrever o novo coronavírus e pela transparência com que informaram da dimensão da pandemia de covid-19.

“Passar a culpa” não está a passar bem





Esta tentativa de desresponsabilização mereceu de imediato uma ferroada de um dos seus inimigos internos. Mike Bloomberg, multimilionário e ex-mayor de Nova Iorque que chegou a perfilar-se nas directas democratas como potencial adversário de Trump mas presidenciais deste ano, acusou o presidente de “passar a culpa”.

Schuldzuweisungen helfen nicht. Das Virus kennt keine Grenzen. Wir müssen gegen #COVID19 eng zusammenarbeiten. Eine der besten Investitionen ist es, die @UN, allen voran die unterfinanzierte @WHO, zu stärken, z.B. bei der Entwicklung und Verteilung von Tests und Impfstoffen. https://t.co/ugVbnZFx7R — Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) April 15, 2020

“Reter o financiamento da OMS é uma tentativa do presidente de transferir a culpa dos seus próprios fracassos em preparar o nosso país para esta crise – e, tragicamente, isso vai conduzir a mais sofrimento e morte em todo o mundo (…) Enquanto o presidente aponta o dedo, outros estão a tomar medidas”, acusa Mike Bloomberg.Apesar de tudo, a “passagem de culpa” é uma estratégia que tem rendido ganhos políticos a Trump junto da sua base eleitoral ao longo deste mandato na Casa Branca. Mas é um efeito que raramente colhe em termos externos e uma das muitas reacções que já se fizeram ouvir foi a do ministro alemão dos Negócios Estrangeiros. Numa entrada no Twitter, Heiko Mass sublinhou que “atribuir culpas não ajuda. O vírus não conhece fronteiras”.“Devemos trabalhar juntos contra a covid-19 (…) um dos melhores investimentos é reforçar as Nações Unidas, sobretudo a OMS, que tem pouca margem, por exemplo, para desenvolver e distribuir testes e vacinas”, acrescenta Mass.





Na mesma linha, chega da própria China um alerta do porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros: a pandemia atingiu um ponto crítico e a decisão da administração norte-americana vai afectar todos os países.





António Guterres, o secretário-geral das Nações Unidas, veio entretanto reforçar essa ideia de que o papel da OMS é essencial no esforço global para vencer a pandemia. “Quando virarmos a página, haverá tempo para olhar para trás, perceber como é que esta doença surgiu e se espalhou tão rapidamente e de que forma todos os envolvidos reagiram à crise”, vaticinou ainda o chefe da ONU.





Uma condenação partiu também de Portugal, tradicional aliado dos norte-americanos, pela voz do ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva. O chefe da diplomacia portuguesa escreve no Twitter que “a luta contra a pandemia covid-19 exige o trabalho de todos e o reforço das organizações multilaterais. Não é tempo de enfraquecer a Organização Mundial de Saúde, mas sim de apoiá-la”.

A luta contra a pandemia #COVID19 exige o trabalho de todos e o reforco das organizações multilaterais. Não é tempo de enfraquecer a Organização Mundial de Saúde, mas sim de apoiá-la. — N Estrangeiros PT (@nestrangeiro_pt) April 15, 2020

Fora dos corredores diplomáticos há, no entanto, reacções mais violentas. Na avaliação da direcção que está a tomar a Administração Trump. Richard Horton, director da revista médica The Lancet, usa expressões como “crime contra a humanidade” e “traição atroz contra a solidariedade global”.





Também através do Twitter, Richard Horton insta assim “todos os cientistas, todos os trabalhadores da área da saúde, todos os cidadãos a resistir e rebelarem-se contra esta traição atroz contra a solidariedade global”.A União Europeia já deixou também uma nota a lamentar a decisão de Trump. Josep Borrell manifestou o sentimento conjunto dos 27 de que este é um momento em que a OMS é necessária como nunca foi: “Apenas congregando forças podemos debelar esta crise que não conhece fronteiras”.

OMS pede foco na luta contra a pandemia





A própria organização, sem se referir à decisão norte-americana, aponta o foco que é necessário manter na definição de uma estratégia para colocar fim à pandemia. “Não há tempo a perder. O único foco da OMS é trabalhar para servir todas as pessoas, salvar vidas e parar a pandemia covid-19”, declarou o director-geral Tedros Adhanom Ghebreyesus.





Uma ideia que encontra eco nas declarações da primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinta Ardern: “Numa altura destas em que precisamos de partilhar informações e precisamos de ter conselhos em que possamos confiar, a OMS fornece precisamente isso. Continuaremos a apoiá-la mantendo as nossas contribuições”.





O fundador da Microsoft, Bill Gates, também usou a conta do Twitter para condenar a decisão do presidente Trump, que – considera – “é tão perigosa quanto parece. O trabalho [da OMS] está a atrasar a propagação da covid-19 e se esse trabalho for interrompido nenhuma outra organização poderá substituí-la. O mundo precisa da OMS agora mais do que nunca”.