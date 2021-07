Costa admite "condições incómodas" para vacinação nas próximas semanas

Foto: Estrela Silva - Lusa

O primeiro-ministro admitiu esta tarde que as condições de vacinação nas próximas duas semanas serão "mais incómodas", decorrente do esforço de aceleração necessário para enfrentar a quarta da covid-19 que afeta o país, e alertou que a luta não terminou.