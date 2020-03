Covid 19. A situação ao minuto do novo coronavírus no país e no mundo

Acompanhamos aqui os desenvolvimentos sobre a propagação à escala global do novo coronavírus. A pandemia já afeta lares de idosos em diferentes regiões do país.

7h00 - Ponto de situação



Há um lar em Vila Nova de Famalicão com 33 utentes que está sem funcionários. Oito destes profissionais estão infetados com o novo coronavírus.



A proprietária do espaço privado diz estar desesperada - 18 dos seus funcionários estão com teste positivo ou em quarentena.



Os utentes estão a ser acompanhados pela própria proprietária, por uma enfermeira e pela diretora técnica, que está grávida.



A responsável pelo lar privado já pediu assistência à Segurança Social, à delegada de Saúde e à autarquia de Famalicão, mas não obteve, até ao momento, qualquer solução.

Há outros casos em lares de idosos, noutras regiões do país.Dez utentes de uma instituição em Sintra estão infetados com o novo coronavírus. Em Santarém, a presidente e a diretora de dois lares também estão com Covid-19.No norte do país, as autoridades demoraram dez dias a retirar uma pessoa infetada de um lar. A mulher acabou por morrer, no dia seguinte.O último balanço das autoridades sanitárias portuguesas refere 280 casos de Covid-19 em Portugal e 12 vítimas mortais.A partir da próxima semana, anunciou ontem a ministra da Saúde, Marta Temido, os idosos admitidos em lares e os profissionais de saúde vão começar a ser testados de forma prioritária.Os doentes com sintomas ligeiros passa a ser tratados em casa.Baseando-se em estimativas, a titular da pasta da Saúde apontou o pico da pandemia para o dia 14 de abril.Em Itália, já são mais de 53.500 os infetados. Em 24 horas voltou a registar-se subida uma de 13 por cento no número de casos.O novo coronavírus já provocou, entre os transalpinos, 4825 mortos.A região da Lomabardia, no norte do país, continua a ser a mais afetada.No sábado, o primeiro-ministro italiano ordenou o encerramento de todos os serviços, negócios e atividades de produção não essenciais até ao dia 3 de abril.Giuseppe Conte determinou que, a partir dessa data, apenas se mantêm abertos os serviços essenciais.É na Europa que está a surgir o maior número de casos, com a Itália como o país do mundo com maior número de vítimas mortais.A China, excluindo as regiões administrativas especiais de Hong Kong e Macau, tem um total de 81.008 casos, tendo sido registadas 3255 mortes e 71.740 pessoas curadas.Os países mais atingidos, depois de Itália e China, são o Irão, com 1556 mortes num total de 20.610 casos, a Espanha, com 1236 mortes (24.926 casos), França, com 562 mortes (14.459 casos), e os Estados Unidos, com 260 mortes (19.624 casos).