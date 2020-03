Atualizamos aqui todas as informações sobre a propagação do novo coronavírus à escala internacional.

8h40 - António Costa visita Curry Cabral





O primeiro-ministro desloca-se esta manhã, a partir das 10h00, ao Hospital Curry Cabral, onde vai passar pelo serviço de infeciologia e no posto avançado de teste e diagnóstico à Covid-19.







António Costa fará o ponto de situação com o corpo clínico, direção e infeciologia e conselho de administração do hospital.







Ao início da tarde, o primeiro-ministro irá participar numa reunião extraordinária da Concertação Social, na preparação do Conselho Europeu, com foco na Covid-19.







8h20 - China com 47 novos casos importados





A China anunciou esta quarta-feira 47 novos casos da Covid-19, todos importados. Nas últimas 24 horas morreram quatro pessoas.





Nesta altura, as medidas de isolamento impostas em Hubei estão a ser retiradas ao fim de dois meses. A cidade que foi o centro do vírus, Hubei, voltou a não registar novos casos de contágio local. No entanto, esta cidade vai continuar bloqueada até 8 de abril.







No total, a China registou até agora 3.281 vítimas mortais e 81.218 infetados.





De forma a evitar uma segunda vaga de contágios no país, o Governo chinês impôs uma quarentena rigorosa de 14 dias a quem entrar na China.



A partir desta quarta-feira, quem chegar a Pequim vindo do exterior será submetido a testes laboratoriais, além de ser colocado em quarentena.







7h30 - Ponto de situação

A Covid-19 fez 33 mortos em Portugal e estão registados 2362 casos de infeção pelo novo coronavírus, de acordo com o balanço de terça-feira da Direção-Geral da Saúde.

Em Vila Real

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, já infetou mais de 386 mil pessoas em todo o mundo, das quais quase de 17 mil morreram.

Detenções

Reforço do SNS

Está em marcha a operação de repatriamento de portugueses que ainda estão noutros países. Trata-se de uma operação do Ministério dos Negócios Estrangeiros, em articulação com a TAP.A companhia áerea está a realizar esta quarta-feira um conjunto de voos extraordinários para repatriar mais de mil pessoas. São portugueses que se encontravam em Cabo Verde, Guiné Bissau, São Tomé e Príncipe, Angola, Brasil e Venezuela.Está prevista ao longo do dia a chegada de vários voos a Lisboa.O Governo revelou que recebeu quatro mil pedidos de ajuda para regressar a Portugal. Entre essas pessoas há situações diferentes: alguns são estudantes de Erasmus que estavam a residir no estrangeiro. Mas a maioria estava de férias.Em Lisboa, foi já repatriada a maioria dos passageiros que estavam no cruzeiro Fantasia. Os turistas saíram do navio diretamente para autocarros e foram levados em segurança para o Aeroporto Humberto Delgado - daí seguirarm para os países de origem.Começam esta manhã a ser transferidos para o Hospital Militar do Porto 14 idosos e sete funcionários de um lar de Vila Real infetados com o novo coronavírus.Estas pessoas foram testadas, depois de terem estado em contacto com um paciente oncológico de 80 anos, que terá contraído o vírus numa deslocação ao IPO.Os 21 infetados vão agora ficar em quarentena profilática.Os demais utentes e trabalhadores do Lar Nossa Senhora das Dores não foram sujeitos a testes porque não estiveram em contacto com o primeiro infetado.O presidente da Câmara local quer que sejam todos sujeitos às análises e ativou o Plano de Emergência Municipal.Até ao momento as autoridades detiveram 27 pessoas por incumprimento do dever de recolhimento, ao abrigo do estado de emergência.Duzentos e setenta e quatro estabelecimentos foram encerrados compulsivamente.O ministro Administração Interna, Eduardo Cabrita, afirma que a maioria dos portugueses parece ter percebido a mensagem, mas chama a atenção para comportamentos que não são aceitáveis.O Presidente da República promulgou entretanto o diploma do Governo que cria um regime excecional para as despesas no setor da Saúde.Faz parte do pacote de medidas para responder à propagação da Covid-19.O Governo havia aprovado na passada sexta-feira um decreto-lei a reforçar a Direção-Geral da Saúde e a Administração Central do Sistema de Saúde com ventiladores, equipamentos de proteção individual e material de diagnósticoCom a promulgação de Marcelo Rebelo de Sousa, o orçamento para a aquisição destes equipamentos fica disponível.