Jason Szenes - EPA

A pandemia já provocou a morte a pelo menos 107.064 pessoas em todo mundo, com cerca de 1.700.000 casos de infeção oficialmente diagnosticados em 193 países e territórios. Os Estados Unidos são o país com maior número de casos e também com maior número de mortos, mais de 20 mil óbitos registados. O número de mortes em Portugal subiu no último sábado para 470 e há registo de 15.987 infetados.