Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos da pandemia da Covid-19 à escala internacional.

Portugal acompanha a tendência da União Europeia, que deverá experimentar este ano a mais profunda recessão da história.



Linhas esgotadas

Crise na restauração

O quadro em Portugal

O quadro internacional

Mário Centeno afirma que "a emergência sanitária vai introduzir uma fatura pesada na economia da Zona Euro". Foi a reação do presidente do Eurogrupo às previsões económicas de primavera ontem divulgadas pela Comissão Europeia."Não podemos evitar o vírus, mas podemos aliviar o seu efeito sobre os cidadãos e as empresas europeias", assinala Centeno.O ministro português das Finanças refere que o caminho passa por investir para "colmatar o défice de investimento de 850 mil milhões de euros identificado pela Comissão Europeia".A Comissão Europeia prevê que a economia portuguesa caia este ano 6,8 por cento, menos do que a média europeia, ainda assim.As contas públicas também vão ser afetadas. Depois de um excedente no ano passado, o país deverá ter em 2020 um défice de 6,5 por cento.O Executivo comunitário antevê ainda que o desemprego em Portugal chegue ao fim deste ano nos 9,7 por cento.Por sua vez, o Banco de Portugal estima que o rendimento médio das famílias tenha já regredido em cinco por cento por causa da pandemia.O banco central alerta que, sem o regime de, 17 por cento das empresas ficariam sem liquidez no espaço de 40 dias.Entretanto, esgotaram mais duas linhas de crédito criadas para ajudar as empresas a enfrentar o impacto da Covid-19. Em causa estão os apoios a agências de viagens, animação turística, organizadores de eventos e similares e a linha de apoio à atividade económica.A Sociedade Portuguesa de Garantia Mútua adiantou que recebeu 43 mil candidaturas, a grande maioria de micro e pequenas empresas.Oitenta por cento das candidaturas já foram aprovadas, num montante de 4,3 mil milhões de euros.A sociedade que gere este crédito refere também que depois da entrega do formulário o prazo médio de aprovação das candidaturas é de quatro dias.Uma em cada três empresas de hotelaria e restauração a operar em Portugal não pagou os salários em abril. Os dados são da AHRESP, associação que representa o sector.Um inquérito revela que 70 por cento das empresas não vão conseguir pagar salários este mês, caso a ajuda donão chegue a tempo.A AHRESP adianta que 59 por cento das empresas da hotelaria e restauração recorreram a este regime - 90 por cento querem renovar o recurso aosimplificado.O boletim epidemiológico publicado na quarta-feira pela Direção-Geral da Saúde referia mais 15 casos mortais de Covid-19 em Portugal.A doença respiratória causada pelo novo coronavírus já matou 1089 pessoas no país.Há registo de mais 480 infetados, a maioria na região de Lisboa.Desde que saiu da China, o virus já sofreu 150 mutações. Os cientistas querem agora analisar em detalhe o genoma.À escala internacional, de acordo com o balanço diário da agência France Presse, a pandemia da Covid-19 já causou mais de 260 mil mortes e infetou cerca de 3,7 milhões de pessoas em 195 países e territórios.Mais de 1,1 milhões de pessoas foram consideradas curadas.Na quarta-feira, a Organização Mundial da Saúde deixou mais um alerta às autoridades políticas e sanitárias internacionais.O risco de um novo confinamento é real, caso os países não estabeleçam regras cautelosas para levantar as restrições.