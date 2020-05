Mais atualizações

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, pediu aos portugueses que vençam o medo e procurem regressar à normalidade.



O horário é reduzido. Os cafés e restaurantes só podem funcionar até às 23h00.



O país entra esta segunda-feira na segunda fase de desconfinamento.As lojas de rua até 400 metros quadrados podem voltar a abrir portas. O mesmo acontece com os restaurantes, cafés e esplanadas, embora com regras específicas.Abrem também museus, monumentos, palácios e galerias de arte.O dia é também marcado pelo regresso às aulas presenciais dos alunos do 11.º e do 12.º anos.As creches reabrem igualmente as portas.O regresso dos alunos do 11º e 12º anos a aulas presenciais aplica-se apenas às disciplinas sujeitas a exame.Os alunos que não frequentem as aulas presenciais, por opção dos encarregados de educação, têm as faltas justificadas. Nestes casos, a escola só está obrigada garantir o ensino à distância aos grupos de risco.A reabertura obriga a novas medidas segurança. Nas salas de aulas, terá de haver uma secretária em exclusivo para cada aluno, que não pode estar de frente para outro colega.O tempo dos intervalos deve ser o mais reduzido possível e dentro das salas.As aulas decorrem das 10h00 às 17h00 e os alunos vão estar divididos em dois turnos - um de manhã e outro à tarde. A utilização de máscara é obrigatória e o distanciamento social tem de ser respeitado.As visitas aos lares podem recomeçar esta segunda-feira, mas com muitas limitações. Têm de ser agendadas e só podem ocorrer uma vez por semana.Cada utente só pode receber um familiar, no máximo, durante 90 minutos. A utilização da máscara é obrigatória durante todo o período da visita.Deve ser feito um registo de visitantes por data, hora, nome, contacto e residente visitado.As pessoas que vão visitar os idosos não devem circular pela instituição nem levar objetos pessoais, alimentos ou outros produtos.Cafés, pastelarias e restaurantes também podem reabrir hoje mediante regrasA capacidade dos espaços deve ser reduzida em 50 por cento e a disposição das mesas e das cadeiras deve garantir uma distância de pelo menos dois metros entre as pessoas.Os proprietários devem desinfetar pelo menos seis vezes por dia todas as zonas de contacto frequente, como maçanetas, portas, torneiras e mesas.Já os equipamentos críticos, como terminais de pagamento automático e ementas individuais, devem ser desinfetados após cada utilização.À entrada e à saída do estabelecimento, os clientes devem higienizar as mãos. Têm também de usar máscara, exceto durante o período de refeição.As máscaras são também obrigatórias para todos os funcionários.São também já conhecidas as primeiras regras para frequentar as praias este verão.Terá de haver distanciamento físico de metro e meio entre utentes que não façam parte do mesmo grupo. No caso dos chapéus de Sol, o afastamento é de três metros.A ocupação das praias vai ser anuciada através de uma sinalética de cores em que o vermelho indica que está completa e o verde que a ocupação é baixa.As atividades desportivas com duas ou mais pessoas estão proibidas. As exceções são atividades náuticas e aulas de surf.As autoridades sanitárias do país registaram até ontem um total 1218 mortes relacionadas com a Covid-19, mais 15 do que no sábado, e 29.036 infetados, mais 226.Segundo os dados do boletim peidemiológico, em comparação com os dados de sábado, em que se registavam 1203 mortos, verificou-se um aumento de óbitos de 1,2 por cento.Quanto ao número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus (29.036), a Direção-Geral da Saúde revelou mais 226 casos do que no sábado (28.810), representando uma subida de 0,8 por cento.A Região Norte é aquela que regista o maior número de mortos (693), seguida de Lisboa e Vale do Tejo (273), Centro (221), Algarve (15), Açores (15) e Alentejo, com um caso.À escala internacional, de acordo com o balanço diário da agência France Presse, a pandemia da Covid-19 já causou mais de 313.500 mortes e infetou mais de 4,6 milhões de pessoas em 196 países e territórios.Para combater a pandemia, os diferentes governos decretaram o confinamento de 4,5 mil milhões de pessoas, número que equivale a mais de metade da população do planeta.A Organização Mundial da Saúde lançou no fim de semana um alerta contra a desinfecção de ruas contra a covid-19.A pulverização com desinfctante é afinal perigosa, segundo a estrutura, e não tem eficácia comprovada na eliminação do novo coronavírus.