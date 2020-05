Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do novo coronavírus à escala internacional.

7h20 - Famílias portuguesas já perderam 3,9 mil milhões de euros





Cada família portuguesa perdeu, em média, 944 euros desde o início da crise provocada pela pandemia de covid-19, ascendendo o prejuízo total a 3,9 mil milhões de euros, segundo um estudo da Deco hoje divulgado.



"Ao mesmo tempo que as medidas de confinamento travavam o contágio pela covid-19, muitas famílias portuguesas entravam em crise financeira. Desde o início da pandemia no nosso país, em março último, até meados de maio, a perda de rendimento generalizou-se a 70% dos agregados familiares", indicou, em comunicado, a Deco - Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor.



No centro do corte financeiro está a perda ou redução do rendimento profissional que, entre meados de março e de maio, passou de 581 para 1.126 euros.







Por outro lado, os danos financeiros registados, no período em causa, justificam-se ainda com o cancelamento de viagens, eventos culturais e desportivos, perdas em rendas de imobiliário e em investimentos em produtos financeiros.





07h15 - Ainda estão no estrangeiro e impossibilitados de regressar a Portugal cerca de 400 portugueses









Em entrevista à jornalista da Antena1, Paula Machado, a Secretária de Estado das Comunidades explica o que o Governo está a fazer para trazer os portugueses retidos para Portugal.





Foi o número deixado esta noite à Antena 1, pela secretária de Estado e das Comunidades, Berta Nunes. A secretária de Estado referiu ainda que os casos de estudantes Erasmus estão todos resolvidos. Há duas exceções no Kosovo, mas já têm voo de regresso marcado.Em entrevista à jornalista da Antena1, Paula Machado, a Secretária de Estado das Comunidades explica o que o Governo está a fazer para trazer os portugueses retidos para Portugal.

Situação em Portugal - Governo avança com um plano de estabilização







O país ainda tem de esperar pelo menos dois meses por um acordo no Conselho Europeu sobre um programa de relançamento da economia depois da crise pandémica. Foram as palavras de António Costa esta noite na comissão política nacional do PS. Enquanto se espera por esse acordo europeu, o Governo avança com um plano de estabilização para o país.







De acordo com o comunicado do hospital, assim que a desinfeção estiver concluída o espaço volta a funcionar "com toda a normalidade".



Situação no mundo – EUA colocam bandeiras a meia haste

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou quase 330 mil mortos e infetou mais de cinco milhões de pessoas em 196 países e territórios.





Mais de 1,8 milhões de doentes foram considerados curados.





O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou na quinta-feira a colocação a meia haste das bandeiras nos edifícios federais e nos monumentos nacionais, em homenagem à memória das vítimas do novo coronavírus.







“Vou colocar a meia haste as bandeiras nos edifícios federais e nos monumentos nacionais durante os próximos três dias, em memória dos (norte-)americanos que perdemos por causa do coronavírus”, escreveu Trump na rede social Twitter.





País mais enlutado do mundo pela pandemia de covid-19, os EUA registam 93.863 óbitos e mais de 1,5 milhões de infetados.





O Brasil ultrapassou a barreira dos 20 mil mortos. O Brasil registou 310.087 casos confirmados, mais 18.508 do que quarta-feira, óbitos subiram a 20.047, mais 1.188 do que quarta-feira, informou o ministério da Saúde brasileiro.



A China diagnosticou, nas últimas 24 horas, quatro novos casos da covid-19, mantendo a soma diária de infeções no país abaixo da dezena, informaram hoje as autoridades.





A Comissão de Saúde da China detalhou que dois dos quatro novos casos, diagnosticados até às 23:59 de quinta-feira (16:59 em Lisboa), são de Jilin, província do nordeste do país, o novo foco da doença no território chinês.





Jilin, que faz fronteira com a Rússia e a Coreia do Norte, diagnosticou dezenas de casos nas últimas semanas, o que levou as autoridades chinesas a restringir as deslocações para fora da província.





Os outros dois casos foram detetados em Sichuan, província do Sudoeste, e são oriundos do exterior.





Segundo dados oficiais, desde o início da pandemia, a China registou 82.971 infetados e 4.634 mortos devido à covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. Até ao momento, 78.255 pessoas tiveram alta.





Esse programa irá prever um mecanismo Simplex para desburocratizar investimento e também prevê obras para a eliminação do amianto nas escolas.Costa falou também em dois anos muito duros que o país tem pela frente e por isso, o Partido Socialista deve focar-se no essencial. Uma alusão de António Costa às divisões no partido por causa das eleições presidenciais.António Costa reúne-se esta sexta-feira com a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), na sequência do pedido de audiência ao primeiro-ministro para debater o papel dos municípios na resposta à crise provocada pela pandemia de covid-19. agência de notação financeira vai avaliar o 'rating' da dívida portuguesa , depois de ter baixado a perspetiva de 'positiva' para 'estável' em 17 de abril devido à pandemia de covid-19.Em 17 de abril, a Fitch reviu a perspetiva sobre a economia portuguesa de 'positiva' para 'estável', mas manteve o 'rating' em BBB, nível de investimento (acima do 'lixo')."A revisão da perspetiva reflete o impacto significativo da pandemia global de covid-19 na economia portuguesa e a posição orçamental do Soberano (Estado). É provável que o choque interrompa tendências anteriores de melhoria do crescimento económico, rácio da dívida pública face ao PIB (Produto Interno Bruto) e a resiliência no setor bancário", pronunciou-se então a Fitch, numa posição que não estava agendada no calendário oficial.Em Portugal registam-se 1.277 óbitos devido à covid-19. Nas últimas 24 horas foram detetadas mais 252 infeções, elevando o total para 29.912. O número de recuperados mantém-se inalterado.A Sonae confirma que nas instalações da Azambuja regista 70 casos de covid-19.Foram detetados casos positivos de covid-19 entre as seis pessoas que estavam internadas nesta enfermaria. Durante a intervenção os doentes vão ser transferidos para outras zonas do Hospital.