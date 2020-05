Mais atualizações

Lar ilegal evacuado

O quadro em Portugal

Até ao final da semana passada, já havia mais de 30 por cento de atividade de consultas e de cirurgias remarcadas. A informação foi avançada pela ministra da Saúde, Marta Temido.



O quadro internacional

São mais de uma centena os infetados pelo novo coronavírus na Azambuja. O centro de logística da Sonae tem 109 trabalhadores com Covid-19. Mas apenas um está internado.Nos próximos dias, todos os colaboradores vão ser testados.A empresa garante estar a cumprir o plano de contingência e a desfasar os horários dos turnos para evitar contactos.Foram ainda detados casos positivos noutras empresas do centro de logística da Azambuja.Por agora, não está a ser equacionada uma cerca sanitária na Azambuja, adiantou no domingo a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas. Por sua vez, Inês Louro, presidente da junta de Freguesia da Azambuja, diz que a situação que se vive ali é a pior de sempre.Em Abrantes, um lar ilegal foi evacuado depois de 15 pessoas terem acusado positivo ao SARS-Cov-2.Sete idosas foram transportadas pelos bombeiros para o Hospital local. As restantes pessoas infetadas não são utentes e estão em casa. Todos os casos positivos são assintomáticos.O lar em causa não está licenciado. Funciona na localidade de Carvalhal, no norte do concelho de Abrantes.Os testes foram feitos a idosos, funcionários e proprietários. Em seguida, o lar foi evacuado.A delegada de Saúde do Médio Tejo, Maria dos Anjos Esperança, explica que os casos positivos dizem respeito não só a utentes do lar mas também a familiares dos proprietários.O último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, divulgado ao início da tarde de domingo, indica que morreram mais 14 pessoas em 24 horas. O número de vítimas mortais desde o advento da pandemia a território português é de 1316.Há mais 152 infetados, para um total para 30.623.Na distribuição geográfica, 89 por cento dos novos casos estão na Região de Lisboa e Vale do Tejo.Há menos 14 internados nos hospitais. No total, são 536, dos quais 78 em unidades de cuidados intensivos. São menos duas pessoas face à véspera.O número mais expressivo é o dos recuperados: mais 9844, para um total de 17.549.Os dados são atualizados ao início da tarde pelo Governo e pela Direção-Geral da Saúde.À escala internacional, de acordo com o balanço diário da agência France Presse, a pandemia da Covid-19 já fez mais de 343 mil mortos e infetou mais de 5,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios.Mais de dois milhões de doentes foram considerados curados.A Covid-19 é a doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de dezembro em Wuhan, cidade do centro da China.