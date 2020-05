Mais atualizações

Já são conhecidas as regras para as visitas às prisões. Foram publicadas na última noite pela Direção-Geral da Saúde.Desde logo, as visitas que estavam suspensas desde março vão ser retomadas em junho. Depois, será necessário fazer um agendamento prévio para visita.A duração também terá limites: 30 minutos e com horários desencontrados.É ainda recomendada a reorganização dos espaços. Se não for possível, terá de haver distanciamento físico de dois metros e barreiras físicas com acrílicos.Por outro lado, a máscara é obrigatória para os visitantes durante o tempo todo da visita.Os establecimentos prisionais têm ainda que disponibilizar meios de higienização das mãos à entrada e à saída.O último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, conhecido ao início da tarde de terça-feira, indica que houve mais 219 novos infeções pelo novo coronavírus face à véspera. O número de infetados ultrapassou os 31 mil.Houve mais 12 casos mortais para um total de 1342.Estão Internadas 513 pessoas, menos 18 face à véspera. Setenta e uma estão em unidades de cuidados intensivos.Os dados são atualizados à hora de almoço pelo Governo e pela Direção-Geral da Saúde.O concelho de Lisboa é o que regista o maior número de casos de infeção (2206), seguido por Vila Nova de Gaia (1552), Porto (1347), Matosinhos (1272), Braga (1213) e Gondomar (1079).À escala internacional, de acordo com o balanço diário da agência France Presse, a pandemia da Covid-19 já provocou mais de 346 mil mortos e infetou mais de 5,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios.Perto de 2,2 milhões de pessoas foram dadas como curadas.