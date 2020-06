Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

6h45 - Ponto de situação



O Conselho de Ministros aprova esta quinta-feira o Plano de Estabilização Económica e Social, que servirá de enquadramento ao orçamento suplementar, além de ponderar o levantamento, ou não, das restrições à abertura de centros comerciais e lojas do cidadão na região de Lisboa.



O plano para enfrentar os impactos económicoss e sociais da pandemia da Covid-19 vai vigorar até ao final de 2020, de acordo com o primeiro-ministro, António Costa.



Haverá quatro pilares. O primeiro é de base "institucional". Entre outros objetivos, está a cobertura de necessidades de financiamento das regiões autónomas da Madeira e dos Açores e a agilização de processos de contratação e de captação de investimento. Profissionais da Cultura juntam-se esta quinta-feira, pelas 18h00, para ações de protesto em Lisboa, Porto e Faro, no âmbito da manifestação "Parados. Nunca calados". É uma iniciativa promovida pelo Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos, do Audiovisual e dos Músicos.

O segundo pilar inclui medidas de apoio às empresas, desde logo as de micro e pequena dimensões, prevendo-se mecanismos de auxílio a processos de capitalização e à manutenção da atividade.



Neste capítulo, o lay-off simplificado vai "evoluir" para um novo modelo a breve trecho para "permitir simultaneamente manter o emprego e não penalizar os rendimentos dos trabalhadores".



A ministra do Trabalho e da Segurança Social, Ana Mendes Godinho, explicava na terça-feira que o apoio às empresas em lay-off que retomassem a atividade seria diferenciado em função da quebra de faturação.



Quanto ao terceiro pilar, o emprego, António Costa adiantou diante da Comissão Política do PS que o Executivo levará por diante com medidas para a eliminação do amianto de todos os estabelecimentos de ensino, aproveitando a fase de encerramento de muitas escolas, ou para a remoção de obstáculos à mobilidade dos cidadãos com deficiência.



Este Plano de Estabilização Económica e Social terá ainda um quarto pilar: o reforço do investimento público, quer no Serviço Nacional de Saúde, quer nos setores da educação e da habitação.



A reunião do Conselho de Ministros terá também sobre a mesa o levantamento de restrições à abertura de centros comerciais e de lojas do cidadão em Lisboa e Vale do Tejo, região que persiste em manter números elevados de novas infeções pelo novo coronavírus.

O quadro em Portugal

Portugal registava ontem 1447 mortes decorrentes da doença causada pelo SARS-Cov-2, mais 11 do que na terça-feira, e 33.261 infetados, mais 366. O concelho de Lisboa é aquele que regista o maior número de casos de infeção (2486), seguido de Vila Nova de Gaia (1580), Sintra (1400), Porto (1361), Matosinhos (1285), Braga (1228) e Gondomar (1086).