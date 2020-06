Mais atualizações

Os Estados Unidos registaram 941 mortes resultantes da Covid-19 em 24 horas, elevando o total para 113.774 mil óbitos desde o início da pandemia, segundo a contagem da Universidade Johns Hopkins.Até às 20h30 de quinta-feira (01h30 desta sexta-feira em Lisboa) os Estados Unidos registam agora 2.021.990 de casos de contágio, sendo que cerca de 520 mil pessoas foram dadas como curadas.O país continua a registar cerca de 20 mil novos casos diariamente.As festas dos santos populares em Lisboa podem acontecer em esplanadas com música e sardinhas. Mas há proibições. Não são permitidos arraiais.O Governo anunciou que as autoridades vão garantir que não se fazem arraiais e festas populares, mesmo que sejam promovidas por estabelecimentos com licença para funcionar.Os arraias e as festas estão proibidos, mas há tradições que nem mesmo a pandemia não consegue afastar.O último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde indica que 91 por cento dos novos casos foram registados em Lisboa e Vale do Tejo - a região registou 283 dos 310 novos casos de infeção pelo novo coronavírus.O maior número pertence ao concelho de Sintra, com 48 casos, seguindo-se Lisboa, com 38.No total, Portugal soma 35.910 infetados pelo novo coronavírus.Entre quarta e quinta-feira, morreram mais sete pessoas, para um total de 1504.Estão internadas 415 pessoas, da quais 70 em unidades de cuidados intensivos.As atenções das autoridades de saúde centram-se no sector da construção civil, que continua a representar dez por cento das novas infeções.À escala internacional, de acordo com o balanço da agência France Presse, a pandemia da Covid-19 já provocou mais de 417 mil mortos e infetou mais de 7,4 milhões de pessoas em 196 países e territórios.Os Estados Unidos, que registaram a primeira morte resultante do novo coronavírus no início de fevereiro, são o país mais afetado, tanto em termos de mortes como de casos, com 113.209 óbitos em 2.009.238 casos.