10h26 - EUA registam 839 mortos nas últimas 24 horas



Os Estados Unidos registaram 839 mortos devido à Covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total para 114.613 mil óbitos desde o início da pandemia, segundo a contagem realizada pela Universidade Johns Hopkins.



De acordo com os números contabilizados diariamente pela Universidade Johns Hopkins, sediada em Baltimore (leste), até às 20h30 de quinta-feira (01h30 de hoje em Lisboa) os Estados Unidos registam agora 2.044.572 de casos de contágio.



O país continua a registar cerca de 20.000 novos casos diariamente.







O Ministério do Interior e o Ministério dos Negócios Estrangeiros de França anunciaram formalmente a reabertura progressiva das fronteiras externas ao Espaço Schengen, em conjugação com as modalidades estabelecidas a nível europeu. A reabertura será progressiva, precisava a declaração conjunta dos dois Ministérios, e será reavaliada a par e passo, tendo em vista a evolução do quadro de crise sanitária em FrançaFoi hoje encerrado por ordem das autoridades de Pequim um mercado de comércio por grosso de alimentos da cidade de Xinfadi, após a capital chinesa ter registado sete casos da covid-19 nos últimos dois dias.O mercado, com cerca de 4.000 estabelecimentos comerciais o maior da China, será será submetido a desinfeção, segundo a agência noticiosa oficial chinesa, Xinhua.As praias de Melides, Aberta-Nova, Carvalhal, Comporta, Galé-Fontainhas, Pego, Troia-Bico das Lulas, Troia-Mar e Camarinhas, no concelho de Grândola, distrito de Setúbal, vão ter a presença de nadadores-salvadores, a partir de hoje e até 30 de setembro. Troia-Mar, com a maior lotação autorizada, poderá ter até 3.500 utentes.