Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a progressão do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações









7h45 – 150 sem-abrigo em Lisboa com casa ou emprego desde início da pandemia









Quase 150 pessoas até agora em situação de sem-abrigo em Lisboa conseguiram desde o início da pandemia de covid-19 encontrar casa, um quarto ou um emprego, no âmbito de programas desenvolvidos pela câmara municipal, foi hoje anunciado





Segundo uma nota do gabinete do vereador da Educação e Direitos Sociais, Manuel Grilo, do BE (que tem um acordo de governação da cidade com o PS), desde o início da pandemia já passaram pelos quatro centros de acolhimento de emergência para sem-abrigo criados pela autarquia mais de 500 pessoas.







Dessas, 47 foram encaminhadas para o programa "Housing First", um projeto financiado pela Câmara de Lisboa em que as pessoas são integradas em habitações tendencialmente individuais.





7h36 - China deteta 36 novos casos de contágio local







A China diagnosticou 49 novos casos da covid-19, nas últimas 24 horas, entre os quais 36 em Pequim, após um surto ter sido detetado no principal mercado abastecedor da capital.





A Comissão de Saúde de Pequim indicou que, até domingo, 79 pessoas estavam a receber tratamento médico na cidade, e que sete casos assintomáticos permanecem sob observação, depois de um surto do vírus ter sido detetado no mercado de Xinfadi.





7h28 - Colômbia ultrapassa os 50 mil casos







A Colômbia ultrapassou no domingo os 50 mil casos da covid-19, com 2.193 infeções e 75 mortos, de acordo com o boletim do Ministério da Saúde colombiano.





O país tem agora 50.939 pessoas infetadas pelo coronavírus, com 1.667 óbitos, o que representa 3,27% do total, acrescentou.





A região com mais casos é Bogotá, que contabilizou 16.037 infeções desde o início da pandemia.



7h20 - Estados Unidos com mais 436 mortes chega aos 115.706 óbitos





Os Estados Unidos da América (EUA) chegaram este domingo às 115.706 mortes, mais 436 do que sábado, e 2.091.348 infeções pelo novo coronavírus, mais 22.141, segundo uma contagem independente da Universidade Johns Hopkins.







O balanço foi divulgado ao fim da tarde de domingo (hora local) e indica que o estado de Nova Iorque continua a ser a mais afetado dos EUA, com 383.324 casos de covid-19 confirmados e 30.825 mortes.







Só na cidade de Nova Iorque morreram até domingo 22.103 pessoas, mais 27 do que no sábado.





O que muda esta segunda-feira? País na terceira fase de desconfinamento



As limitações especiais que foram impostas na Área Metropolitana de Lisboa são esta segunda-feira levantadas. As principais mudanças passam pela abertura de centros comerciais e concentrações até 20 pessoas.



As restrições tinham sido impostas no início do mês, devido ao número de surtos de covid-19 na região, e estavam, sobretudo, relacionadas com atividades com "grandes aglomerações de pessoas".



Assim, na Grande Lisboa, passam a vigorar as mesmas normas que há estão em vigor no resto do país, previstas na terceira fase de desconfianamento.



Os grandes centros comerciais de Lisboa reabrem esta segunda-feira. Apesar da região de Lisboa e Vale do Tejo continuar a agregar maioria de novos casos de contágio, as autoridades dizem que a situação está controlada, acreditam que os centros comerciais vão reabrir amanhã em Lisboa de forma ordeira e insistem que se cumpram todas as regras de segurança.

No último boletim epidemiológico, há o registo de mais cinco pessoas que morreram com covid-19. As limitações especiais que foram impostas na Área Metropolitana de Lisboa são esta segunda-feira levantadas. As principais mudanças passam pela abertura de centros comerciais e concentrações até 20 pessoas.As restrições tinham sido impostas no início do mês, devido ao número de surtos de covid-19 na região, e estavam, sobretudo, relacionadas com atividades com "grandes aglomerações de pessoas".Assim, na Grande Lisboa, passam a vigorar as mesmas normas que há estão em vigor no resto do país, previstas na terceira fase de desconfianamento.Os grandes centros comerciais de Lisboa reabrem esta segunda-feira. Apesar da região de Lisboa e Vale do Tejo continuar a agregar maioria de novos casos de contágio, as autoridades dizem que a situação está controlada, acreditam que os centros comerciais vão reabrir amanhã em Lisboa de forma ordeira e insistem que se cumpram todas as regras de segurança.No último boletim epidemiológico, há o registo de mais cinco pessoas que morreram com covid-19.









O que leva a que o número de recuperados seja já superior ao número de novas infeções.





Também em Lisboa e Vale do Tejo passam a ser permitidas as concentrações até 20 pessoas (até agora o limite era de 10 pessoas). Podem ainda abrir as Lojas do Cidadão.



É igualmente permitida a abertura de parques aquáticos, escolas de línguas e centros de explicações, bem como de alguns ATL. O país registou mais 227 infetados, 206 deles, ou seja 91 por cento, em Lisboa e Vale do Tejo. O número de internamentos desceu, menos nove, estão hospitalizadas neste momento 419 pessoas, 73 nos cuidados intensivos, menos quatro do que ontem. Recuperaram da doença, mais 231 pessoas.O que leva a que o número de recuperados seja já superior ao número de novas infeções.Também em Lisboa e Vale do Tejo passam a ser permitidas as concentrações até 20 pessoas (até agora o limite era de 10 pessoas). Podem ainda abrir as Lojas do Cidadão.É igualmente permitida a abertura de parques aquáticos, escolas de línguas e centros de explicações, bem como de alguns ATL.



Contudo, continua a existir a regra que os estabelecimentos que retomaram ou retomem a atividade só podem abrir a partir das 10:00, mas excluem-se deste regime os ginásios e as academiais.



Além disso, é alargada a todo o território a regra da limitação a dois terços dos ocupantes na circulação de veículos particulares com lotação superior a cinco lugares, salvo se todos os ocupantes forem do mesmo agregado familiar.

Presidente na telescola

O Presidente da República vai dar uma aula na telescola. A lição de Marcelo Rebelo de Sousa vai ser sobre "Cidadania" e será transmitida em directo na RTP Memória às 13h30. Contudo, continua a existir a regra que os estabelecimentos que retomaram ou retomem a atividade só podem abrir a partir das 10:00, mas excluem-se deste regime os ginásios e as academiais.Além disso, é alargada a todo o território a regra da limitação a dois terços dos ocupantes na circulação de veículos particulares com lotação superior a cinco lugares, salvo se todos os ocupantes forem do mesmo agregado familiar.O Presidente da República vai dar uma aula na telescola. A lição de Marcelo Rebelo de Sousa vai ser sobre "Cidadania" e será transmitida em directo na RTP Memória às 13h30.