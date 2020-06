Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a pandemia do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações













Estes dados elevam para mais de 119 mil o número de óbitos desde o início da epidemia no país, indicou a Universidade Johns Hopkins.





Os Estados Unidos identificaram já 2,2 milhões de infeções. Nos últimos nove dias, as autoridades norte-americanas contaram menos de mil óbitos diários no país, que continua a ser o mais atingido em todo o mundo pela doença causada pelo novo coronavírus.





As preocupações de um regresso da doença estão relacionadas com as manifestações antirracistas que decorrem, há semanas, por todo o país e com o reinício dos comícios de campanha do Presidente norte-americano, Donald Trump, com o primeiro a decorrer no sábado à noite em Tulsa, no estado de Oklahoma.



A situação em Portugal





Portugal registou na sexta-feira mais três vítimas mortais e mais 375 casos de pessoas infetadas. No total, desde o início da pandemia, Portugal já registou 38.464 casos, sendo que estão ativos 12.460. O número de vítimas mortais subiu para um total de 1.527. A ministra da Saúde admitiu que as autoridades estão com "dificuldades em quebrar as cadeias de transmissão".







Marcelo Rebelo de Sousa esteve na última noite em Alcântara a acompanhar uma associação de sem-abrigo. O Presidente da República diz que estaria a mentir aos portugueses se afirmasse que em 2023 o problema vai estar ultrapassado.





"É com tristeza que verifico que uma nova crise vai significar ou pode significar o aumento dos sem-abrigo", afirmou aos jornalistas, acrescentando: "Estar agora a dizer que a meta de 2023 vai ser cumprida era estar a mentir aos portugueses. Não posso dizer isto, é uma mentira, porque não sei, e muito provavelmente não pode, por muito que se faça".





Marcelo Rebelo de Sousa confessou que "não esperava tão depressa ter uma crise, porventura mais profunda" do que a anterior, "a fazer aumentar o número de sem-abrigo, que tinha diminuído e tinha ficado à volta de 400 aqui na zona de Lisboa", onde chegara a ser de "mais de mil ou mesmo perto de dois mil".





Adiantou ainda que espera por decisões adequadas do Governo para travar os casos do novo coronavírus na Grande Lisboa.