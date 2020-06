Mais atualizações

As mais altas figuras do Estado reúnem-se esta quarta-feira com médicos e especialistas para um ponto de situação sobre a evolução da Covid-19.O encontro tem lugar na sede do Infarmed em Lisboa.Vão estar presentes o Presidente da República, O Presidente da Assembleia da República, o primeiro-ministro, os partidos com assento parlamentar e ainda os parceiros sociais.

O quadro em Portugal

O quadro internacional

Será analisada a situação na Área Metropolitana de Lisboa.Dezanove freguesias da região de Lisboa permanecem sob o estado de calamidade.Em Sintra, há seis freguesias que correspondem aos traçados da linha de comboio da CP e do IC-19. Só aí vivem 295 mil pessoas. Ou seja, 78% da população do concelho.Os concelhos da Amadora e Odivelas também vão continuar em estado de calamidade. O primeoro tem 175 mil habitantes. O segundo tem 145 mil.Há mais duas freguesias nesta circunstâncias no concelho de Loures. Representam mais 60 mil pessoas.A lista das 19 freguesias em estado de calamidade termina com a Santa Clara, do concelho de Lisboa, onde moram 22 mil pessoas.Marcelo Rebelo de Sousa considera as medidas para a Área Metropolitana de Lisboa justicadas e proporcionais.No total, vivem 700 mil pessoas nas freguesias em causa.O último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, conhecido ao início da tarde de terça-feira, indica que morreram mais seis pessoas vítimas da Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus.Desde o início da pandemia, já morreram 1540 pessoas. Há mais 345 infetados, com o total a atingir os 39.737.A Região de Lisboa e Vale do Tejo continua a concentrar a grande maioria de novos casos: mais 299, o que significa 87 por cento das 345 novas infeções.A pandemia da Covid-19 já causou mais de 473 mil mortes e infetou mais de 9,1 milhões de pessoas em 196 países e territórios, de acordo com o balanço em constante atualização da agência France Presse, coligido a partir de fontes oficiais.Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia, em fevereiro, o Continente Americano tem agora o o maior número de casos confirmados e mortes.