PSP apedrejada em Sacavém



Em Sacavém, na última noite, a PSP foi apedrejada e efetuou quatro detenções e disparos de aviso. As detenções ocorreram "numa ação de fiscalização de cumprimento das medidas da pandemia" na segunda-feira, com os agentes a serem apedrejados e a efetuarem tiros de aviso, disse fonte policial.

A polícia "foi obrigada a ter uma intervenção mais musculada" e acabou mesmo por "efetuar disparos para o ar", de forma "a garantir a ordem pública", acrescentou à Lusa o oficial de dia da Cometlis.





Em Portugal, morreram 1.662 pessoas das 46.818 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde, divulgado na segunda-feira.





Governo e parceiros sociais discutem apoios à retoma

Marcelo defende "discriminação positiva" para o turismo

OMS preocupada com “direção errada”

A maioria dos novos casos continua a surgir em Lisboa e Vale do Tejo e, por isso, pelo menos nos próximos 15 dias não haverá alterações nas medidas que atingem cinco concelhos. Apesar da tendência decrescente, o Governo admite que continua preocupado com os números do novo coronavírus na região de Lisboa e Vale do Tejo.

O Governo e os parceiros sociais reúnem-se hoje em concertação social para discutir, no contexto de recuperação dos constrangimentos da pandemia. A reunião da Comissão Permanente de Concertação Social foi convocada a pedido da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e tem como ponto único de agenda o "Apoio à Retoma Progressiva". A reunião será realizada por videoconferência, estando os membros do Governo presentes na sede do Conselho Económico e Social (CES).

O Presidente da República fez esta segunda-feira apologia de "uma discriminação positiva" para o turismo, considerando que o Algarve é uma das regiões que mais carecem de tal posicionamento. "O Algarve é uma das áreas onde isso é muito importante", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa antes de um jantar com autarcas em Lagos, distrito de Faro, no Algarve.

Marcelo Rebelo de Sousa reuniu-se num jantar de trabalho com os presidentes de câmara do Algarve para analisar a situação económica causada pela pandemia da Covid-19. Marcelo Rebelo de Sousa manifestou ainda a expectativa de que no dia 20, quando a Irlanda divulgar a lista de países em risco, "possa traduzir-se numa notícia diferente daquela que se podia temer por influência ou proximidade britânica".

Em todo o mundo, foram já registados mais de 13 milhões de casos de covid-19, sendo metade deles registados nos Estados Unidos, América Latina e Caraíbas. A OMS argumentou estar preocupada. Nos EUA, um dos países mais afetados, perante o aumento de novos casos, sobretudo na área de Los Angeles. O Estado tinha sido o primeiro a implementar este tipo de medidas, em março.