Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações

VEJA A INFOGRAFIA COM TODOS OS DADOS ATUALIZADOS DA SITUAÇÃO EM PORTUGAL. CLIQUE AQUI



VEJA A INFOGRAFIA COM TODOS OS DADOS ATUALIZADOS DA SITUAÇÃO NO MUNDO. CLIQUE AQUI



7h44 - Tribunal de Contas quer apurar todos os gastos com a Covid-19



O Tribunal de Contas considera insuficiente a informação sobre os gastos com as medidas de resposta à Covid-19 e recomenda ao Governo que quantifique o impacto desagregado de todas elas, incluindo a receita que deixa de ser arrecadada.



A posição consta do primeiro relatório de dois que serão publicados em 2020, agora divulgado pelo Tribunal de Contas, de acompanhamento da execução orçamental sobre as medidas tomadas no âmbito da Covid-19, relativas aos primeiros três meses da pandemia (março, abril e maio).



A instituição presidida por Vitor Caldeira considera que a informação divulgada pelo Ministério das Finanças na síntese mensal da execução orçamental “é insuficiente por não permitir identificar o impacto de cada medida adotada, nem grupo de medidas”.



Além disso, o Tribunal diz que também na Segurança Social faltam conhecer os “impactos relevantes na receita” devido à isenção do pagamento de contribuições das empresas no âmbito do ‘lay-off’ simplificado, “apesar da informação estar disponível nos sistemas da Segurança Social e do seu impacto muito significativo”.



O Tribunal de Contas recomenda ao ministro de Estado e das Finanças, João Leão, e à ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, que garantam “a quantificação do impacto desagregado de todas as medidas tomadas no âmbito da pandemia da Covid-19, incluindo a receita que deixa de ser arrecadada”.



7h00: Ponto de situação



Está declarado um foco de Covid-19 numa empresa de transformação de carnes de Tomar. Trinta e quatro trabalhadores da Riba Sabores testaram positivo para o novo coronavírus.



A fábrica foi encerrada por indicação da delegada regional de Saúde.

O quadro em Portugal



Uma sondagem da Universidade Católica para a RTP e o jornal Público revela que 89 por cento dos inquiridos dão nota positiva ao sistema de saúde. Mas 36 por cento duvidam de que o SNS consiga ter a mesma resistência numa segunda vaga.Continuam internadas 439 pessoas, das quais 59 em unidades de cuidados intensivos. Umarevela que 89 por cento dos inquiridos dão nota positiva ao sistema de saúde. Mas 36 por cento duvidam de que o SNS consiga ter a mesma resistência numa segunda vaga.Continuam internadas 439 pessoas, das quais 59 em unidades de cuidados intensivos.

O quadro internacional



A Câmara Municipal de Tomar está a tentar identificar outras linhas de contágio. Só depois decidirá se avança com medidas adicionais de prevenção.De acordo com o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, conhecido na tarde de quarta-feira, morreram mais cinco pessoas com Covid-19 em Portugal, face ao dia anterior.O total de óbitos causados pela doença ascende a 1702.Há também registo de mais 252 casos de infecão pelo SARS-CoV-2, o coronavírus na origem da Covid-19. Desde o inicio da pandemia registram-se 49.150.A Direção-Geral da Saúde reporta mais 230 pessoas consideradas recuperadas: são agora 33.999.O Governo assegura que é residual o número de pessoas que entram pelo Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, sem terem feito o teste à Covid-19.A secretária de Estado adjunta e da Saúde explicou que o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras identifica os cidadãos, que depois são contactados pelas autoridades de saúde.Um dos efeitos da Covid-19 em Portugal foi o adiamento de milhares de consultas.Os profissionais de saúde consideram que esta é a altura certa para preparar o inverno e um eventual segundo surto, a par da gripe, mas avisam que estão exaustos.A pandemia da Covid-19 já fez mais de 617.500 mortos e infetou mais de 15 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo o balanço em permanente atualização por parte da agência France-Presse, a partir de fontes oficiais.A doença é gerada por um novo coronavírus, o SARS-CoV-2, detetado no final de dezembro em Wuhan, cidade do centro da China.Após a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia, em fevereiro, o Continente Americano é agora o que apresenta mais infeções e mais casos mortais.O Brasil, segundo país mais atingido, atrás dos Estados Unidos, registou 67.860 casos de Covid-19 em 24 horas, o maior número diário desde a primeira infeção notificada no país sul-americanao, a 26 de fevereiro.As autoridades de saúde do Brasil reportam um total de 2.227.514 casos da doença.Foram também registadas mais 1284 mortes, que elevam para 82.771 o total de óbitos provocados pelo novo coronavírus.