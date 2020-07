Acompanhamos aqui todos os desenvolvimento sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações

8h33 - China regista 34 novos casos



A China diagnosticou mais 34 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, 20 dos quais na região de Xinjiang e nove na de Liaoning, indicaram hoje as autoridades chinesas.



O país asiático registou cinco casos em viajantes oriundos do exterior, os chamados casos importados, dois na província de Cantão, dois em Xangai e um na região da Mongólia Interior.



Urumqi, a capital da região autónoma de Xinjiang, no extremo noroeste da China, detetou um surto há mais de uma semana, interrompendo um período de quase duas semanas sem novos casos por contágio local na China.







8h00 - Vietname regista primeira infeção local após 99 dias sem novos casos



O Vietname confirmou hoje o primeiro caso de infeção local com covid-19 nos últimos 99 dias, colocando em quarentena pelo menos 50 pessoas que tiveram contacto com o doente, residente em Danang, no centro do país.



O Ministério da Saúde vietnamita informou que o doente, de 57 anos, sofreu os primeiros sintomas de pneumonia em 17 de julho.



Os testes realizados confirmaram que estava infetado com o novo coronavírus, tornando-se no 416.º caso registado no país.



Esta é a primeira infeção comunitária no Vietname desde 16 de abril. Todos os casos detetados desde então foram diagnosticados em vietnamitas repatriados ou trabalhadores vindos do estrangeiro, colocados em quarentena em instalações militares desde a chegada ao país.



O Vietname, que continua sem vítimas mortais da doença, fica assim impedido de assinalar o 100.º dia sem infeções comunitárias, com o novo caso a lançar dúvidas sobre a presença real do vírus no país.







Ponto da Situação







Ministra da Saúde aponta "bons resultados" na região de Lisboa



A ministra da Saúde afirmou que começa a haver "bons resultados" no combate à Covid-19 na região de Lisboa e que o rácio de transmissibilidade nacional está em 0,92, com uma "evolução muito favorável".



Ontem, na conferência de imprensa de acompanhamento da pandemia, Marta Temido afirmou que continuam ativos 198 surtos em todo o país, a maior parte (127) na região de Lisboa e Vale do Tejo, 40 na região Norte, 13 no Centro, 13 no Algarve e cinco no Alentejo.



A ministra admitiu que reduzir os números é "um caminho lento, moroso, difícil" para o qual é preciso olhar "com prudência", mas salientou que "começam a surgir bons resultados".



Marta Temido indicou que na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde têm surgido a maior parte dos novos casos nas últimas semanas, "a incidência nos últimos sete dias registou uma variação positiva em três concelhos e nos últimos 14 dias mantém uma tendência decrescente em todos os concelhos, registando agora valores entre 90 a 120 novos casos por cem mil habitantes".



No país inteiro, houve uma taxa de incidência nos últimos sete dias de 15,7 novos casos por 100 mil habitantes, 37,1 novos casos por 100 mil habitantes, o que coloca Portugal "num padrão bastante confortável" em relação a este indicador, "embora haja ainda muito trabalho a fazer", salientou.



De acordo com a avaliação do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge sobre o risco de transmissão ao longo do tempo, "a evolução é muito favorável", situando-se nos 0,92 para os dias de 16 a 20 de julho, com uma confiança de 95 por cento.



A maioria dos casos ativos (68%) continua concentrada em Lisboa e Vale do Tejo, mas "tem vindo a reduzir-se".



Os doentes da região de Lisboa e Vale do Tejo são também a maior parte dos 420 internados: 353, 271 dos quais estão nos hospitais de referência para os concelhos com maior incidência de casos: Centros hospitalares de Lisboa Norte, Lisboa Centro, Lisboa Oeste, hospital Beatriz Ângelo (Loures), hospital de Cascais e Hospital Fernando Fonseca (Amadora).





Ministra da Saúde lembra que ainda não há uma vacina



A ministra da Saúde sublinhou que o país está em fase decrescente e diz que há neste momento em Portugal 198 surtos ativos.

Quadro em Portugal







Segundo o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde. Portugal regista 49.692 casos de infeção confirmados e 1.712 mortes.



São mais três mortos do que na véspera e mais 313 casos de infeção.



Lisboa e Vale do Tejo, onde há mais surtos ativos, soma 25.110 casos, mais 253 infetados do que na véspera e seis do total de sete mortos desde quinta-feira.





Em termos percentuais, o aumento de óbitos foi de 0,6% (passou de 1.705 para 1712) e o de casos confirmados de 0,4% (de 49.379 para 49.692).





Lisboa e Vale do Tejo é a região onde o aumento dos casos continua a ser mais significativo, contabilizando 80,8% dos novos casos, com 253 dos 313 contabilizados. Na zona de Lisboa ocorreram seis dos sete casos mortais. O outro óbito registou-se no Alentejo.





Em número de casos, Lisboa e Vale do Tejo lidera com 25.110, seguida pela região Norte (18.415, com 26 novos casos), a região Centro (4.387, com cinco novos casos), o Algarve (806 e 11 casos novos) e o Alentejo (667, mais 14 casos).





Nos Açores, o número de infetados subiu (160) e de óbitos manteve-se (15), tal como aconteceu na Madeira, agora com 105 infetado, mas sem registo de mortes.





Apesar dos aumentos diários de óbitos na zona de Lisboa e Vale do Tejo, é o Norte que continua a registar o maior número de mortes (828), depois surge a região de Lisboa e Vale do Tejo (582), o Centro (252), Alentejo (20), Algarve (15) e Açores (15).





Nas últimas 24 horas, o número de pessoas internadas diminuiu para as 420 (menos 11) e nos cuidados intensivos estão agora 52 pessoas, menos sete.





OMS preocupada com reacendimento da pandemia







Na Bélgica, uma menina de três anos e já com outras patologias morreu devido ao novo coronavírus.



O país tem uma das maiores taxas de mortalidade por Covid-19 e nesta altura enfrenta um aumento significativo de novos contágios - mais 89% em relação à semana passada. A Catalunha fechou os estabelecimentos noturnos - tudo porque os novos casos de covid-19 dispararam na região. A OMS mostra-se preocupada com o reaparecimento de casos de Covid-19 em alguns países da Europa, América e Ásia.Na Bélgica, uma menina de três anos e já com outras patologias morreu devido ao novo coronavírus.O país tem uma das maiores taxas de mortalidade por Covid-19 e nesta altura enfrenta um aumento significativo de novos contágios - mais 89% em relação à semana passada.





Quadro internacional



A pandemia de covid-19 já provocou mais de 627 mil mortos e infetou mais de 15,2 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).



A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.



Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.