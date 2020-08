8h15 - Índia com 764 mortes e mais de 57 mil infetados

A Índia registou um novo recorde de 57.118 infetados nas últimas 24 horas, levando o número de casos de coronavírus para perto de 1,7 milhão.

Só no mês de julho registaram-se quase 1,1 milhão de infeções. Foram anunciadas também mais 764 mortes, elevando o total para 36.511.



Ponto de situação





Portugal registou na sexta-feira mais 204 casos de infeção por Covid-19 em território português, elevando para 51072 o número total desde o início da pandemia no país.



Houve ainda mais oito vítimas mortais da doença, num total de 1735 óbitos.



Mais 343 pessoas recuperaram da infeção. São agora 36483 os pacientes dados como recuperados.





Existem ainda 194 surtos ativos no país: 47 são na região Norte, 12 no Centro, 106 em Lisboa e Vale do Tejo, 14 no Alentejo e 15 no Algarve.







Este sábado, 1 de agosto, as 19 freguesias da Área Metropolitana de Lisboa (AML) que se encontravam em situação de calamidade, devido à pandemia de covid-19, passam à situação de contingência





O restante território de Portugal Continental permanece em situação de alerta, aquela em que o país se encontrava antes.







Entretanto, os primeiros resultados do inquérito serológico que teve como propósito determinar nível de imunidade na população concluíram que apenas 2,9 por cento da população residente em Portugal tem anticorpos contra o novo coronavírus, de acordo com a amostra.













Ana Paula Rodrigues, coordenadora do Inquérito Serológico Nacional COVID-19, referiu na sexta-feira que a seroprevalência global é reduzida, o que indica que não houve “epidemia intensa em Portugal”. Por isso recomenda que sejam mantidas as medidas de precaução e que os inquéritos deste tipo sejam repetidos, de forma a apurar diferenças ao longo do tempo.