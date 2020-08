Mais atualizações

Timor-Leste registou o primeiro caso de Covid-19 desde 15 de maio. É também o 25.º desde o início da pandemia. Trata-se de de um cidadão indonésio que entrou pela fronteira terrestre e está em quarentena em Díli, apurou a agência Lusa.



O quadro em Portugal



O Governo dos Açores prepara-se para reorganizar a zona de testes à Covid-19 no aeroporto João Paulo II, em Ponta Delgada. O objetivo é "agilizar" os procedimentos no momento do desembarque em São Miguel."Através das conversas que têm sido feitas com a ANA, contamos num curto prazo ter uma nova reorganização relativamente àquela zona e ao procedimento de testagem à chegada à região", afirmou o secretário da Presidência para os Assuntos Parlamentares, Berto Messias, referindo-se ao aeroporto de Ponta Delgada.O governante falava aos jornalistas no final da reunião do conselho de Ilha de São Miguel, que decorreu ao final do dia de segunda-feira, no concelho de Nordeste, integrada na visita de trabalho do Executivo açoriano àquela ilha.Questionado sobre se a reorganização vem confirmar que o modelo atual tem vindo a acarretar elevados tempos de espera na testagem, Berto Messias salientou que, na altura, foi necessário criar "rapidamente" uma "estrutura" para "responder à reabertura do espaço aéreo" na região.Os passageiros que chegam aos Açores têm de apresentar um teste negativo à Covid-19 realizdo nas últimas 72 horas antes do voo ou ser testados à chegada.As autoridades de saúde da China registaram 36 novos casos confirmados de coronavírus na segunda-feira, 28 dos quais contágios locais na região oeste de Xinjiang, onde um surto surgiu há três semanas.Todos os casos em Xinjiang ocorreram por contágio local, tal como outros dois, em Liaoning, na província nordeste da China, o outro surto ativo no país.A China identificou ainda seis casos entre viajantes oriundos do exterior.Até à meia-noite local (17h00 de segunda-feira em Lisboa), tiveram alta 17 pessoas, pelo que o número total de casos ativos na China continental se fixou em 800, entre os quais 36 permanecem em estado grave.As autoridades locais não anunciaram novos óbitos por Covid-19, mantendo-se o total desde o início da pandemia em 4634, entre as 84.464 pessoas infetadas.Os Estados Unidos registaram 532 mortos e 48.463 infetados pelo SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas, de acordo com a contagem independente da Universidade Johns Hopkins.Os últimos números elevam o total de óbitos para 155.366 e o de casos confirmados para 4.711.323.O balanço das 20h00 de segunda-feira (1:00 desta terça-feira em Lisboa) avançadao pela agência Efe refere que, apesar de Nova Iorque ter deixado de ser o Estado com o maior número de infeções, é ainda o mais atingido em termos de mortes, com 32.719 - só na cidade de Nova Iorque morreram 23.550 pessoas.O Estado de Nova Iorque é seguido pela vizinha Nova Jérsia, com 15.846 mortos, Califórnia, com 9441, e pelo Massachusetts com 8.648.Outros Estados com grande número de mortes são o Illinois com 7723, Pensilvânia com 7224, Florida com 7157, Texas com 7003 e Michigan, com 6467.Em termos de infeções, a Califórnia apresenta 516.839, seguida da Florida com 491.884, do Texas com 456.277 e de Nova Iorque com 416.843.O número de casos da Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus, na América do Sul e nas Caraíbas superou, nas últimas horas, a fasquia dos cinco milhões. É o que mostra a contagem em permanente atualização por parte da agência France Presse, a partir de fontes oficiais.O Brasil é o país mais atingido da região, tendo acumulado 561 mortes e 16.641 casos em 24 horas, de acordo com o Ministério da Saúde. As autoridades brasileiras têm agora registo de 94.655 casos mortais e de 2.750.318 infeções pelo SARS-CoV-2 desde o início da pandemia.Por sua vez, um consórcio de órgãos de comunicação social avança com um balanço de 18.043 casos no último dia, para um total de 2.751.665.À escala internacional, a pandemia da Covid-19 já causou mais de 689 mil mortes e infetou mais de 18.1 milhões de pessoas em 196 países e territórios.O Continente Americano continua a ser aquele em que os números de óbitos e casos são mais agudos. Os Estados Unidos são o país com mais mortos (154.860) e mais casos de infeção (acima dos 4,6 milhões).A Organização Mundial da Saúde veio ontem avisar que pode nunca vir a existir uma "bala de prata" contra a Covid-19.Pela primeira vez em quatro meses e meio, não morreu ninguém em Portugal com Covid-19, segundo o boletim epidemiológico divulgado na segunda-feira.O Governo esclareceu ontem que não há qualquer orientação para que se realize um menor número de testes em Portugal.Foram confirmados 106 novos casos de infeção pelo SARS-CoV-2, o número mais baixo em três meses. Desde o início da pandemia, já contraíram o vírus em Portugal 51.569 pessoas.Há mais 12 pessoas internadas, para um total de 390, das quais 42 em unidades de cuidados intensivos. Recuperaram da doença mais 127 pessoas.