O Presidente da República visitou, desde o final de junho, os concelhos de Albufeira, Vila Real de Santo António, Tavira, Loulé, Lagoa e Lagos. "No fim de semana será a vez de Silves", anunciou.



O Presidente da República manifestou-se ontem satisfeito com o que considera ser a recuperação do sector do turismo no Algarve, atribuindo mesmo uma "positiva muito elevada" a empresários, trabalhadores e autarcas.Em resposta aos jornalistas, à margem de uma visita ao Zoo de Lagos, Marcelo Rebelo de Sousa escusou-se a "dar uma nota" ao próprio papel na visibilidade do turismo da região meridional."Quem teria uma positiva muito elevada seria quem no Algarve tem feito de tudo para mudar de zero por cento para 50 por cento e em alguns casos 60", vincou o Presidente, para acrescentar que se impõe que essa nota "seja dada pelos portugueses e estrangeiros".Marcelo apontou "empresários, hoteleiros, trabalhadores, os autarcas e a sociedades civil" que foram "arrancando os motores" para recuperar valores que "eram zero" em junho: "E zero era mesmo zero".