Mais atualizações

Alguns centros de dias funcionam junto a lares, onde têm surgido vários casos de infeção pelo novo coronavírus. O receio do contágio leva que muitos prefiram não retomar a atividade.



Ministra do Trabalho sob pressão





surto no lar de Reguengos de Monsaraz foi detetado a 18 de junho. Só duas semanas depois é que os infetados foram transferidos para um alojamento sanitário. Houve 162 casos de infeção e morreram 18 pessoas.

As eleições gerais na Nova Zelândia foram adiadas para 17 de outubro, quatro semanas depois da data inicialmente prevista, por causa do recrudescimento da pandemia da Covid-19 no país, anunciou a primeira-ministra Jacinda Ardern."Esta decisão dá a todos os partidos o tempo necessário para fazer campanha durante as próximas nove semanas e dá, à Comissão Eleitoral, tempo suficiente para assegurar que as eleições se podem realizar", afirmou a governante neozelandesa.A Nova Zelândia, que adotou um dos confinamentos mais rigorosos do mundo no início da pandemia, quando tinha cerca de 50 casos, havia levantado as restrições a 9 de junho. Na sexta-feira, o Governo decidiu prolongar por mais 12 dias o confinamento em Auckland, a maior cidade do país, para combater o ressurgimento da Covid-19.Os centros de dias da da Grande Lisboa têm autorização para reabrir a partir desta segunda-feira. A autorização surge mais tarde do que no resto do país.Em causa está a situação de contingência que ainda vigora na Área Metropolitana de Lisboa. Quadro que vai continuar em vigor até ao final do mês.No resto do país, os centros de dia tiveram luz verde para reabrir no passado sábado.A retoma das atividades vai ser, todavia, faseada. Fica dependente de uma avaliação prévia da Segurança Social e das entidades de saúde locais. Esta avaliação ocorre quando os centros de dia funcionam em conjunto com outras respostas sociais, em particular os lares.Vários centros de dia admitem, ainda assim, não abrir portas, apesar da autorização do Governo. Em causa está a dificuldade em fazer face a todas a recomendações da Direção-Geral da Saúde.O PSD quer ouvir a ministra do trabalho e da Segurança social com urgência na Assembleia da República. Os social-democratas consideram inadminissível a desvalorização dos acontecimentos em Reguengos de Monzaraz, onde morreram 18 pessoas.O maior partido da oposição considera que, se a ministra sabia e não tomou as medidas adequadas, trata-se de um caso evidente de incompetência e de insensibilidade.Acrescenta que, se a Ministra não sabia ou ignorou deliberadamente a situação, então o caso é ainda mais grave, porque recai sobre o primeiro-Ministro a responsabilidade de manter no Governo alguém que não está capacitado para o lugar.O CDS-PP exige mesmo a demissão de Ana Mendes Godinho. Francisco Rodrigues dos Santos diz que o novo coronavírus é uma ameaça, mas que a incompetência da ministra também o é. Acrescenta mesmo que a continuidade em funções é uma questão de saúde pública.O partido também já formalizou um pedidou para questionar a governante no Parlamento.O Ministério do Trabalho e da Segurança Social emitiu entretanto um comunicado a afirmar que a "frase escolhida para título" da entrevista publicada no semanário"foi descontextualizada de forma grave".O jornal nega e repudia as acusações. Garante que reproduziu de forma correta a conversa que os jornalistas mantiveram com ministra.Em reação, odisponibilizou o registo áudio da entrevista.O Presidente da República sublinha que é preciso ler todos os relatórios sobre o surto de Covid-19 no lar de Reguengos de Monsaraz e que o Ministério Público tem muito para investigar.